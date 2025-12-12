創意台中展還有9天 沉浸式展覽邀請市民城市相遇

十組訪談亦以報紙形式置入館內報紙架，使展覽訊息自然融入原有閱讀動線。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 年度文創盛會「2025創意台中」活動還有9天！今年活動主題為摺疊市，內容涵蓋主、衛星展場策展、講座、走讀活動及文創市集等，豐富多元的內容都在黎明新村精采展現，文化局邀請市民呼朋引伴、大手牽小手，一起到黎明新村來看展、逛市集，持續走訪各展區，在不同場景間體驗「摺疊市」所呈現的城市互動與生活想像，尋找相遇的可能。

文化局表示，李科永紀念圖書分館為今年的主展場，1樓以手繪溫暖插畫搭配城市數據呈現台中多面向的生活樣貌，引導觀眾以自然方式進入展覽情境。整體展場以「一天的節奏」為主題，完整展示「100 個在城市走跳的理由」，在展架索引、在樓梯間呈現，成為主展場最受關注的亮點之一。主展場亦同步展出10組「摺疊市居民」影像訪談，涵蓋書店、咖啡、茶文化、音樂、建築與設計等領域，呈現台中多元產業的生活面，相關訪談亦以報紙形式置入館內報紙架，讓展覽訊息自然融入原有閱讀動線。今年並首次導入跨展區即時影像連線，主展場與衛星展場之間可同步觀看，有效提升場域互動性與展覽體驗的延伸性。

參展者摺疊市居民黃金之旅的Burger&Money表示，走進主展場裡完全像在尋寶。翻開一本書、停在一束光影前，都可能遇見居民的一段話、一次心情、一個世界觀。每個角落都在悄悄對你說：「歡迎來到摺疊市」，被故事包圍的感覺，真的太有趣了。更酷的是摺疊市不只在館內，而是延伸到整座黎明新村。你在巷弄散步時，會發現城市被摺成不同層次：有書、有光、有音樂、有氣味，每走一步，就像翻開摺疊市的下一個頁面。台中的創意能量真的讓我們大開眼界。如果你有時間，一定要來走一趟，這個展覽會讓你重新看到城市的可能性。

衛星展場黎光公園的「Hi 我是 」多層次動線引導觀眾前往2樓植栽空間，成為展期間最熱門的停留點之一，來自西屯的媽媽王小姐表示，「很喜歡文化局的用心，孩子在黎光公園結識第一次見面的玩伴，兩個人一起玩蹺蹺板，玩得非常開心。」黎明公園的「我在台中，天氣晴:)」以花形元素打造的公共座椅亦為亮點，吸引許多民眾休憩與拍照。來自彰化的陳姓大學生表示，「第一次來到黎明新村，才知道台中有這麼舒服的地方。完成七個蓋章的路線，讓我有一段很棒的城市探索。」

文化局說明，12月13、14日周末假期將由小蝸牛市集與 Black Design 共同策劃的「層層生活」市集，12月20、21日則安排在地「黎明散步」市集；12月13、14、20日將由干城 194 有機書店帶領走讀活動，以步行與速寫方式認識黎明新村的生活紋理。此外，12月18日亦將舉辦主題講座，從飲食與城市感官切入共享生活議題。展期至 12 月 21 日止，開放時間為每日上午10時30分至下午5時30分（周一休館）。更多訊息請上台中市政府文化局網站(http://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。

