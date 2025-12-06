「創意台中」一場可閱讀、參與的無牆展覽

▲「創意台中」黎明新村今天開幕，文化局副局長曾能汀形容，這是一場可閱讀、參與的無牆展覽，印證創意就在生活中。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

[NOWnews今日新聞] 台中市年度創意盛事「2025創意台中」，今（6）日在市立圖書館李科永紀念分館開展。今年以「摺疊市」為主題，除了李科永紀念館的主展場外，還串聯6 個衛星展區、 6 場文創市集，並與 20家黎明新村特色店家合作，文化局副局長曾能汀形容，整個黎明新村彷如一個大展場，打造這場可閱讀、可漫步、可參與的「無牆」展覽，印證創意就在生活中。

「2025創意台中」策展團隊是嶺東科技大學。策展人之一的許哲瑜表示，這次核心回到居住面向，關注「共居、共感、共享」的人際基礎關係，並透過在六個衛星展區的展覽設計場景中製造相遇機會。例如在黎光公園的「嗨，我是─」作品，是一棟2層木造平台，創作者說，這是一座摺疊語言實驗場，希望藉由「嗨，我是─」做為開場，讓在此相遇的陌生人展開對話。

衛星展區還有黎明公園展示的「我在台中，天氣晴」，創作藝術家說，台中天氣太好而放不到颱風假，是很多台中人成長的共同記憶，於是他把記憶與情感化成作品，以金屬花形戶外座椅呈現，透過鏡面讓藍天倒映，民眾彷彿「坐在天空裡」共賞風景。其它還有市政府捷運站、干城194有機書店及誠星青年旅館等衛星展區，涵蓋公園、獨立書店、捷運站與青年旅館，形成一條兼具閱讀、散步與沉浸體驗的展覽動線。

▲黎光公園的「嗨，我是─」作品，是一棟2層木造平台，創作者說，這是一座摺疊語言實驗場，由嗨開啟與陌生人交流。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

另一位策展人郭中元表示，「摺疊市」是在回應多層次的城市樣貌，透過多點串聯與跨領域合作參與城市建構。此外，今年特別企劃「100 個在城市走跳的理由」，由 100 位來自不同職業的城市工作者，以真摯敘述分享日常心聲，例如一名導護老師說，看到學生平安穿過馬路，向她道謝那一刻，讓她知道自己守護的是城市未來。

分享「走跳理由」的人，從清晨市場、午後茶屋到深夜工班都有，呈現城市在不同時段的運轉節奏，讓民眾從多元視角理解城市的生命力，全都化成一張張書卡，分別藏在李科永圖書館的書架、階梯等角落，參觀民眾請放慢腳步，就能發現驚喜。

▲「走跳的100個理由」化成一張張書卡，分別藏在李科永圖書館的書架、階梯等角落，參觀民眾請放慢腳步，就能發現驚喜。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

曾能汀表示，這是一場無牆的展覽，處處可見驚喜。尤其在主展場李科永圖書館裡，還可以看到代表台中市的數據，例如年均溫度23度，城市綠地300萬坪，平均每人坐擁3坪綠地，還有10分鐘可以扺達學區、商圈等，城市的輪廓都在藏在這些數字裡，是宜居幸福城市的密碼。

▲這個展區有代表城市輪廓的數字和圖樣，是宜居幸福城市的密碼。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

文化局說明，活動期間另規劃專題講座、城市走讀與跨界對談，週末假日市集等，邀集超過 65 組獨立創作者、手作品牌與在地店家參與，帶來器物、花藝、印刷與工藝等多元內容，展現城市生活的豐富樣貌。文化局網站｜http://www.culture.taichung.gov.tw/

