創意台中 滿意度逾9成

記者楊文琳∕台中報導

「二０二五創意台中」於二十一日圓滿落幕！今年以策展主題「摺疊市」串聯主展場與六大衛星展區，活動歷時十六天，民眾熱情參與，整體滿意度超過九成。展覽以黎明新村為核心場域，透過設計策展手法，引導民眾走入社區日常，從生活出發，重新認識城市中的共享關係與相遇經驗。

文化局表示，這次「創意台中」活動不僅把展覽搬進城市街區，更拉近創作者與市民間的距離，從書店、咖啡館、茶藝生活到設計、建築、工藝等多元主題領域，都能感受到創意融入城市日常節奏的新意。策展人用「共居、共感、共享」精神，透過李科永紀念圖書分館主展場與衛星展區黎光公園及黎明公園的跨點串聯，融合市民、遊客、創作者與在地店家力量，深化居民對公共空間的認同感與城市美學的感受力。

「創意台中」今年串聯一個主展場、六個衛星展區、五場推廣教育活動與六場文創市集，推出一百個在台中走跳的理由及十組「摺疊市居民」影像訪談，並與二十間黎明新村特色店家合作，策展人許哲瑜表示，「創意台中」活動期間，從不同世代、背景的參與者收集到大量真實心聲：「這不只是看展，更像走進一座城市的故事裡，每一個角落都有驚喜。」﹔「帶著孩子一起來，不同的展區讓我們在散步中發現臺中的生活美學。」﹔「這樣的活動讓我們看見城市不只是城市，而是可以一起共鳴的生活場域。」黎明新村黎民里廖福田里長也指出，黎明新村歷經多年發展與變化，明年即將邁向五十周年，能在此舉辦創意台中，讓更多市民實際走入社區、理解社區的生活樣貌，別具意義。