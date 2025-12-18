「創意廚房」成毒窟 暗號點餐竟是買大麻

南投警方破獲利用餐館掩護的販毒案，起出大麻、研磨器、吸食器等證物。（南投縣警局提供）

記者劉晴文／南投報導

假點餐、真販毒！南投縣一名詹姓男子經營餐館，卻涉嫌以餐館為掩護，在網路上提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」，實際上卻利用特定的餐點名稱或菜色組合作為交易大麻暗號，例如，一份「特製香草燉飯」代表一單位大麻；警方溯源追查，逮捕詹嫌與下游購毒買家八人，訊後移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局刑警大隊日前查獲民眾涉嫌非法持有及吸食第二級毒品大麻案，經向上溯源擴大偵辦，並報請南投地檢署檢察官指揮，發現埔里詹姓男子涉嫌將自身開設的餐館，包裝成提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的網絡廚房。犯嫌與顧客並利用特定的餐點名稱或菜色組合作為交易大麻等毒品的暗號。

廣告 廣告

例如，顧客在與其聯繫時，可能不是真的在點餐，而是透過「一份特製香草燉飯」來代表一單位的大麻，或是以「升級套餐」來暗示更高的劑量，利用一般餐飲業的語言和流程，企圖躲避警方的查緝和民眾的懷疑。

經專案小組跟監蒐證，見時機成熟，持南投地方法院核發搜索票前往詹嫌經營餐館搜索，當場於餐館廚房內起獲研磨器三組、小分裝大麻九包，以及吸食器、電子磅秤、分裝袋、罐裝大麻葉、濾嘴、捲煙紙、行動電話等相關證物，且循線追查出購買大麻流向，分別至埔里、集集及魚池等地，查獲下游購毒者買家，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。