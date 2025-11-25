創意或利益？前Rockstar創辦人預言遊戲業未來：兩個模式將同時並存

已經離職的 Rockstar Games 共同創辦人 Dan Houser，最近在 Channel 4 的電視節目「Sunday Brunch」中宣傳他的新小說。但在訪談過程中，Houser 也聊起了電子遊戲領域的事情，並分享了他對未來遊戲產業發展的看法。

遊戲公司畢竟要賺錢，偏向商業化也很正常。（圖源：GTA6／Rockstar Games）

根據外媒 Gamesradar 報導，Houser 坦言遊戲產業的發展永遠都有風險：「就像所有事物一樣，遊戲產業可以朝著非常有趣、充滿創意的方向發展，或者變得過度專注於賺錢。」

當被到「創意表達」和「商業利益」的拉鋸戰中，哪一方最終會勝出時，他則是認為 2 種模式都會並存，產業未來可能會分化出兩條完全不同的道路，各自在市場上獲得勝利。

Dan Houser 是 Rockstar Games 的聯合創始人兼遊戲創意總監，在 2020 年時從公司正式離職。在過去 20 多年來負責了幾乎所有旗下遊戲的創意總監工作，對整個《俠盜獵車手》和《碧血狂殺》等系列功不可沒，更曾經在 2009 年與 Sam Houser 一起入選「時代雜誌」最具影響力的百大人物之一。