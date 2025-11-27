創意文化能量大爆發 高科大創新設計學院國際舞台雙銀入袋

郭志忠作品獲首屆RDA產品概念設計類銀獎，賴總統請副秘書長何志偉致贈台灣之光盆栽。 圖：高科大創新設計學院/提供

[Newtalk新聞] 國立高雄科技大學創新設計學院再登國際舞台，文化創意產業系老師陳育民與月深設計總監、文創所碩士班學生戴怡平共同設計的「2026 高雄富邦馬拉松主視覺」，自全球眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲素有「設計界聖經」之稱的Graphis Advertising Awards 2026銀獎肯定。今年第二屆榮譽院友暨文化創意產業系榮譽系友、卡固高食品模型有限公司創辦人郭志忠，作品《漂浮的食慾—牛肉麵的當代表述》繼2025英國Future Art & Design Award榮獲白金獎，近日亦於首屆Rome Design Awards(RDA)產品概念設計類榮獲銀獎。

Graphis在國際視覺傳達領域具有極高聲望，此次獲獎象徵高科大在城市品牌、視覺識別與專業設計教育的能量已與世界接軌，再次讓國際看見由高雄孕育的創意實力。得獎主視覺以「Kaohsiung」的首字K作為中心語彙，透過三角構圖展現速度與方向感，並以鮮明飽和的色彩象徵高雄的熱情與活力。作品將跑者在賽事中的風速、陽光、街景流動等體感經驗轉化為漸層色帶與幾何線條，形成具現代性與節奏感的速度美學，使視覺在國際評審中具備高度辨識度，也彰顯高科大創新設計學院長期推動「城市 × 設計」產學計畫的成果。

同時，《漂浮的食慾—牛肉麵的當代表述》作品繼2025英國Future Art & Design Award榮獲白金獎後，這次再於國際設計競賽創高峰。RDA吸引超過30國、1,500件以上的作品參賽，被視為當代設計界的重要里程碑。國際獎項協會(IAA)發言人Thomas Brandt盛讚其作品充分展現設計作為文化表述形式的力量，而郭志忠以台灣文化為題的創作，更獲得總統賴清德親自肯定為「台灣之光」，足見其作品已跨越專業領域，成為國家文化與創意能量的重要象徵。《漂浮的食慾》以台灣牛肉麵為核心符號，透過超寫實模型技術與懸浮構圖呈現慾望被凝結的瞬間，讓食物從可食用物件升級為文化敘事與感官誘惑的視覺語言，展現台灣當代設計的深度與格局。

高科大創新設計學院院長翟治平表示，這次雙喜臨門不僅代表師生與院友在國際舞台上的高度競爭力，更彰顯台灣文化、城市品牌與創新設計的跨界融合已獲世界肯定，無論是Graphis的國際級視覺設計獎項，或是英國與羅馬的指標性大獎，皆得來不易，代表我們的創意與文化能量已具備世界級水準，未來學院將持續以國際視野推動教育、文化與設計影響力，讓世界持續看見高科大的卓越創新力。

陳育民與戴怡平師生共同設計的「2026 高雄富邦馬拉松主視覺」，榮獲Graphis Advertising Awards 2026銀獎肯定。 圖：高科大創新設計學院/提供

郭志忠製作此次得獎作品的過程及首屆羅馬產品概念設計獎銀獎獎狀。 圖：高科大創新設計學院/提供