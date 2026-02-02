創意法說會沒有給出明確預期 法人提前離席、今股價照樣上漲

創意今年客戶委託設計（NRE）業務來自虛擬貨幣的將減少，來自客戶新一代CPU的將會增加。（圖片來源／創意官方網站）

創意電子（3443）財務長廖俊杰說上周（1月29日）在法說會上表示，2025年虛擬貨幣需求強勁，前3大客戶中有2家是虛擬貨幣相關廠商，2026年虛擬貨幣動能趨緩，並預期客戶委託設計（NRE）業務成長有難度，但創意在2025年第四季單季合併營收124億元，仍創下歷史新高。

有趣的是，上週創意法說會上，各家法人代表、研究員、分析師希望創意隊2026年給出更明確的預期，但公司沒有給出滿意的回應，還有法人中途離席，不過，沒有關係，因為今（2月2日）創意仍大漲2.48％，收在2685元近期高點，再度把股價守在2540元以上，一舉收復10日線、5日線。

創意對2026年講的比較「寬」，有法人不滿中途離席

創意揭露去年第四季財報，產品結構上，第四季Turnkey營收102.93億元，季增79％、年增147％，成為主要成長來源；委託設計（NRE）營收20.41億元，年增13％，2025年全年營收341.41億元，年增36％，主要仍由AI雲端與加密貨幣晶片需求帶動。

製程別來看，委託設計（NRE）營收中3奈米及以下、5奈米與7奈米合計占82％，其中3奈米及更先進製程占19％，主要來自CPU專案；晶圓產品方面，上述先進製程合計占77％，其中3奈米及更先進製程占48％，主要來自量產專案。

可望拿下客戶新CPU設計案，法人調高目標價

創意表示，2026年Turnkey需求仍將隨AI雲端與高效能運算需求成長而持續提升。相較之下，、委託設計（NRE）業務因客製化晶片複雜度提升與開發時程拉長，短期可能出現波動，但長期仍是帶動Turnkey量產的關鍵前端動能。

總經理戴尚義明確看好今年營運，強調新一代CPU委託設計案、AI自駕車晶片開發案陸續加入，且北美大客戶營收佔比大幅提升至近七成，帶動市場信心，法人報告同步上修目標價至3400到3600元，這可能也是今天股價仍大漲的原因。

(原始連結)





