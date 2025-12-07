創意無限 打造夢幻餅乾屋 親子共度聖誕時光

救國團南投縣終身學習中心辦理聖誕節活動照。(救國團南投縣團委會提供)

救國團南投縣終身學習中心，在聖誕節來臨之際，於(六)日舉辦聖誕餅乾屋親子裝飾活動，活動報名相當踴躍，資訊釋出當天即報名額滿。小朋友年齡涵蓋二至十一歲，參加組合除了祖孫、母女，也有父母帶孩子們全家出席，大家在歡樂的氣氛中展現了自己的創意，搭建出不同風格的餅乾屋。

活動開始前，參加者們興奮地在現場報到，每個組合都拿到餅乾、糖霜、巧克力及各式糖果的材料包，隨後，孩子們便大展身手，帶領家長盡情發揮，先用餅乾搭建出房屋結構，用糖霜畫出門窗、屋瓦，再用色彩繽紛的糖果裝飾細節，創造出獨一無二的作品。

一位小朋友興奮地展示自己設計的「自動門」和「紅外線感應裝置」，認為自己的房屋絕對是全場最高科技的！媽媽則眼眶泛紅地分享：「這兩年因為工作忙碌，其實很少時間可以陪孩子玩，這個活動對我來說是一個難得的純親子時光，讓我回憶起孩子上學前，母女兩人從早到晚相依為命的日子，今天看著孩子玩得很開心，拉著我討論怎麼裝飾，內心真的充滿感動和溫暖。」

最後，每個家庭帶著自己的創作回家，同時獲得一張價值一百元的課程折價券，希望未來在課程中，能繼續與孩子們共享創意與學習的樂趣。感謝所有參加者的積極參與，也期待明年能夠再次舉辦類似的活動，讓更多家庭共同分享這份溫馨與快樂。