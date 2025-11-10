創意獲Google CPU大單加持 2026年營收有望大爆發 股價直衝漲停

創意電子總經理戴尚義。

外界傳出，ASIC大廠創意（3433）取得Google CPU大單，今日股價直衝漲停，股價來到1890元。

最新外資報告指出，創意在AI ASIC領域具有龐大成長前景，且目前市長尚未完全反映其潛力，2026年和2027年營收有望比原先預期的更高。

其中Google CPU專案被視為是主要成長動能，預計 2026 年將貢獻高達6百萬美元的營收，且此客戶的營收將佔2026 年總營收的 30% 以上 。雖然該專案因屬於Turnkey（量產）類型而具備較低的毛利率，會稀釋公司整體利潤，但其帶來的營收規模仍預計將推動EPS實現增長 。

事實上除了Google，創意還有其他雲端服務供應商（CSP）訂單在手，例如微軟、xAI、Meta等合作。

先前創意總經理戴尚義在法說會上表示，CSP訂單將在今年下半年放量，且今年AI相關營收占比將來到25%，明年至少持平，明年CSP訂單將接棒今年主要成長動能的加密貨幣客戶，持續帶動營運成長。

創意電子2025年10月份營業額為新台幣37億1仟6佰萬元。與上個月份營業額比較，增加2.9%。與2024年同期營業額比較，增加150.6%。2025年累計營收為新台幣254億5仟7佰萬元，較去年同期增加24.2%。



