創意研發手部感測跨域互動特效 0107高雄流音發表

南台流音系首屆優秀校友共同研發創意獨特的手部感測跨域互動特效，七日將在高雄流音中心舉辦ＡＩ科技世代的音樂告白創新展演 。（南台流音系提供）

記者汪惠松／永康報導

南台科大流行音樂產業系老師林岑芳帶領首屆優秀校友，創意研發獨特「手部感測跨域互動特效」，將於七日在高雄流音中心舉辦「AItist Generation#01—ＡＩ科技世代的音樂告白」創新展演 ，發表音樂與工程跨領域的研發實力與成果。

此次展演為教育部「HoloGrip跨域互動科技與ＡＩ舞台研發計畫—啟動多元女力」之核心成果。是計畫主持人林岑芳老師與流音系第一屆優秀校友、現任知名音樂多媒體製作人陳以諾共同研發的「手部感測跨域互動特效」。該系統採用消費級元件，卻能精準偵測極微小的指尖動作，讓即時感測化作舞台精彩而且細緻的互動呈現。

廣告 廣告

林岑芳表示，透過ＡＩ數據分析與視覺化介面，表演者能以單指、雙指等手勢即時連動舞台聲光效果，打破傳統樂器限制，實現「直覺式」的人機互動演出 。此技術不僅應用於舞台，未來更可延伸至音樂教育（演奏姿態評估）、醫療復健（手部傷後追蹤）以及神經控制研究，極具商業與學術價值。

林岑芳說，科技研發過去的刻板印象多由男性所主導，而此計畫特別強調在以「女性研發人才培育」為主軸。團隊中多位女學生發揮了獨特的創意，成功開發了具備細膩人文視角的網頁聲音多媒體軟體。並將在七日活動現場展出別出心裁的音樂互動 ＡＰＰ供觀眾掃碼體驗。舞台上亦將呈現十首運用ＡＩ與跨域科技的原創歌曲。歡迎社會大眾前往高雄流音中心（Live Warehouse 小庫）欣賞。