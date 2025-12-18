創意私廚菜當暗號！點「特製香草燉飯」端大麻 埔里餐館老闆落網

記者潘靚緯／南投報導

埔里詹姓男子一邊經營餐館一邊販毒，透過特製餐點的暗號，將大麻外送到吸毒者手中。（圖／翻攝畫面）

南投一名詹姓男子在埔里鎮開設餐館，竟動歪腦筋組成販毒集團，以自家餐館掩護作為販毒據點，顧客透過特定的「餐點名稱」或「菜色組合」作為交易大麻等毒品的暗號，檢警掌握毒品流像至少8名買家，專案小組日前收網到餐館搜索，當場搜出大麻花及研磨器，訊後將詹男與購買大麻的買家移送法辦。

餐館廚房內藏大麻花，詹姓男子辯稱是自己睡前施用。（圖／翻攝畫面）

南投縣警局指出，刑警大隊日前查獲民眾涉嫌非法持有及吸食第二級毒品大麻，經向上溯源擴大偵辦，赫然發現毒品上游來源竟是埔里一家32歲詹姓簡餐店業者，把開設的餐館包裝成網路廚房，以提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的名義販毒，顧客只要在聯繫時，說出「一份特製香草燉飯」的暗號，代表要1單位的大麻，或用「升級套餐」來暗示更高的劑量，再透過外送員送到吸毒民眾手中。

經專案小組長期跟監蒐證，日前見時機成熟，持搜索票前往詹男經營的餐館搜索，當場從廚房內起獲研磨器3組、小分裝大麻9包（毛重29.6公克）、吸食器2組、電子磅秤2台、分裝袋3包、罐裝大麻葉2罐（毛重63.2公克）、濾嘴2包、捲煙紙1包及行動電話等相關證物。

檢警長期跟蒐，見時機成熟持搜索票逮捕販毒的詹男。（圖／翻攝畫面）

詹男起初辯稱該批大麻是放在自己家裡，睡前才施用，但警方循線查出大麻販售的流向，分別在埔里鎮、集集鎮及魚池鄉等處，全案訊後依毒品罪嫌，將詹男和8名下游買家移送南投地檢署偵辦。

南投縣警局長謝宗宏表示，詹男經營大眾餐館，以為利用一般餐飲業的語言和流程，可躲避警方的查緝、掩人耳目，使得毒品交易隱匿性更高。該種新型販毒模式對社會造成極大危害，強調製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科最高1500萬元罰金，籲請民眾勿心存僥倖。

