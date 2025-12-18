「創意私廚」藏毒窟！「香草燉飯」是大麻 警逮8人

南投縣 / 綜合報導

南投警方抓到有人吸大麻，追查來源，發現大麻來自埔里一間餐館，餐館平常賣便當，另外還提供創意私房菜或深夜限定美食，利用特定的餐點名稱，像是特製香草燉飯就是代表一單位的大麻，還有升級套餐就是暗示要買更高劑量，用餐飲業術語來躲避警方查緝。

男子手上拿的那一罐裝的是二級毒品大麻，當場被員警搜出來，男子VS.員警說：「自己在家裡晚上抽完就睡覺。」男子想狡辯說大麻是自己用的，但他心虛，因為看到員警大陣仗出動讓他很擔心，男子VS.員警說：「為什麼要這麼多人，我們本來出勤就會這樣子啦。」

男子會緊張不是沒原因，因為警方抓到有人吸大麻，追查大麻來源，追到他這裡發現他開餐館賣便當，以餐館當掩護提供創意私房菜和深夜限定美食，利用特定餐點名稱像是特製香草燉飯和菜色組合譬如升級套餐，來作為交易大麻等毒品的暗號。

南投縣警局刑大偵三隊隊長劉泰宏說：「顧客在與其聯繫時，可能不是真的在點餐，而是透過一份特製香草燉飯，來代表一單位的大麻，或是以升級套餐，來暗示更高的劑量。」警方說詹姓主嫌利用餐飲業的術語和流程，企圖躲避查緝隱匿毒品交易，發現他賣的大麻流向南投埔里集集和魚池等地也會持續追查他的共犯將販毒集團一網打盡。

