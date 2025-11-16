創意私房應召站2／日接七客只給一千狠剝削 還仿創意私房施虐少女逼拍片

該應召站以組織化模式經營，外籍女子（右圖）會被抽取交易費用的30％當作佣金。台籍女子（左圖）則會被收取1,500元當抽成。（翻攝畫面）

知情人士A先生向本刊透露，該應召集團以組織化模式經營，在機房內透過通訊軟體，進行網路廣告及媒介服務，收取的性交易費用及佣金，則視小姐身分而有所不同，台籍女子每次基本的性交易費用約3000元，集團會收取1500元當作抽成。外籍女子的價碼落在2000元左右，應召站則抽取30％的費用當佣金。

至於少女部分，A先生則指出，該集團雖還不至於明目張膽地把「未成年」三字當招牌，但其實只要看價格就知道，因為基本收費都是4、5000元起跳，且廣告上一定會強調「xx高中畢業生」「剛滿十八」等字眼，給有此癖好的客人作為識別之用，交易費用則會跟接客的少女拆帳對分。

杜男媒介未成年少女賣淫的廣告上，還會放上消費過的客人評論。（翻攝畫面）

A先生補充道：「杜男靠著免費提供住處為由，吸引這些未成年蹺家少女聚集，過一段時間就會開始要求少女負擔房租或生活費，再以軟硬兼施的手段誘騙少女下海賺錢，甚至會假裝跟少女交往，哄騙少女們為愛撩下去，手段可說相當下流，此次因對少女施暴而被一網打盡。」

本刊調查，原來杜男等人在經營應召站生意之餘，竟把歪腦筋動到社群網路上，打算仿效「創意私房」將未成年少女的裸露性愛影片上傳牟利，因此看中顏值及身材條件較佳的小莉及另名少女進行遊說，但2人卻堅決不肯配合，導致杜男等人惱羞成怒，開始對其極盡凌虐之事，意圖藉此逼二女就範。

杜男等人以暴力脅迫方式，強逼未成年少女拍攝私密影片，如今落網也將面臨相當重的刑罰。（翻攝畫面）

杜男一開始除了逼迫2人每天得接7、8個客人外，還一天只給她們1000元，接著便以簽本票、借據等方式脅迫二人拍片還債，後來甚至誣陷二人洩露客人資料，不但以刀械、電擊棒威嚇毆打二人，還以潑熱水的方式凌虐，更逼她們簽下「器官捐贈同意書」，威脅要拿她們的器官去換錢。

最後，杜男等人竟不顧少女意願，直接霸王硬上弓，強拍下少女的私密影像，還要她們在鏡頭前「假裝自願」，最終是不堪長期受辱的小莉，利用看守人員疏忽的空檔，從被囚禁處逃出求助後，才一舉揭發了由杜男所主持的無良應召站。

