創意私房應召站3／「靠行」天道盟坑矇拐騙 戀童惡男仲介賣淫下場慘

東南亞國家免簽措施，讓台灣成為許多外籍女子的撈金跳板，也讓桃園檢警處於全台打擊外籍性交易的前線。（翻攝畫面）

對於杜男的惡行，另名地方人士B先生則感到相當唾棄，他表示：「小胖其實根本不是什麼兄弟人，只是為了做這檔無良生意，找個堂口、繳個會費，就扛著天道盟同心會的招牌在外坑蒙拐騙，他還宣稱自己熟識黑白兩道，若少女意圖抽身，就要向警方舉報她們賣淫，將她們抓去坐牢，藉此控制少女。」

B先生進一步加碼說：「其實小胖曾交往過的女友也都是未成年，還屢屢發生糾紛鬧上警局，導致他前科累累，約莫5、6年前也曾捲入仲介未成年少女賣淫的案件，但因當時證據不足，讓他僥倖逃過牢獄之災，可能因此食髓知味，認為這是一門很好賺的生意，這次總算是夜路走多遇到鬼了！」

中壢警方此次行動，除了救出10名未成年少女外，同時也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子（圖）。（翻攝畫面）

本刊之前就曾報導過因政府開放東南亞國家免簽，而讓台灣成為許多外籍女子的撈金跳板，其中因機場位置之故，更讓桃園儼然成為外籍情色從業者的大本營，也讓桃園檢警處於全台打擊外籍性交易的前線，光今年8月間所發動的「靖黃專案」，桃園警方總計就查獲82起妨害風化案件、共131人到案，其中外籍女子就多達58人。

桃園警方近來戮力掃黃。圖為在情色按摩店內上班的泰籍女子，得知警方到場後的逃竄畫面。（翻攝畫面）

一名警官就私下向本刊表示：「外籍女子來台賣淫的狀況，其實造成桃園警界同仁不小的壓力，但包括桃園、中壢等各分局都相當積極進行查緝，力求杜絕這種危害治安的行為，績效也可說是相當卓著，而像杜男這種脅迫無知未成年少女賣淫的人，更是罪無可逭，警方自然也得用盡各種手段將他繩之於法，讓他餘生都在監獄裡懺悔度過。

