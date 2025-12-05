創意私房案補教師涉乘機偷拍少女 二審仍判12年

（中央社記者蘇木春台中5日電）中檢追查「創意私房」社群會員，其中陳姓男子利用任國小代課教師、補教師時，涉猥褻少女、偷拍，一審遭判12年徒刑，案件經上訴，二審台中高分院日前宣判上訴駁回，仍可上訴。

根據起訴書，陳姓男子民國104年起接續在台北市多家補習班任教，108年起在某國小擔任代課教師。

陳男104年起猥褻1名補習班少女並拍影片；109年8月邀學生前往宜蘭縣及台中市遊玩2天1夜，乘機在民宿偷拍多名少女洗澡；110年8月到112年7月，陳男多次邀國小生爬山後，到他的住處洗澡，乘機偷拍少女洗澡影片。

廣告 廣告

陳男偷拍影片後，以電腦合成他人性影像，透過通訊軟體Telegram上傳群組及創意私房社群等，經台中地方檢察署偵辦創意私房案，查出會員陳姓男子身分，前往其住處及任教學校辦公室搜索，查扣影片檔案、寶特瓶密錄器、USB隨身型密錄器與芳香劑造型密錄器等。

檢方清查，被害人達30人（含未成年25人），全案偵辦後依中華民國刑法對未滿14歲少女猥褻罪、散布猥褻影像、竊錄隱私部位，以及修正前兒童及少年性交易防制條例等罪嫌起訴，求刑15年。

台中地方法院審理後，今年5月間判處陳男12年徒刑。

案經上訴台灣高等法院台中分院，合議庭審理後，認為陳男擔任教職，本應恪盡己職，保護兒童、少年身心健康，更應用心呵護學生，卻濫用信任，為滿足個人私慾，惡性非輕。

合議庭審酌，原審就刑罰裁量無濫用權限情形，且仍有被害人尚未達成和解。台中高分院今年11月27日宣判，陳男上訴駁回、維持原判，仍可上訴。（編輯：李錫璋）1141205