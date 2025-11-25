創意私房牽連廣 判刑被告不乏員警、教師、藝人

（中央社記者劉世怡、林長順台北25日電）藝人黃子佼涉自「創意私房」購買兒少性影像，今天遭高院判刑1年6月、緩刑4年，可上訴。回顧本案，「創意私房」會員數逾5000人，不乏警察、教師涉及偷拍，是近年最大性剝削案。

檢警調查，綽號「老馬」的男子民國101年起經營「創意私房」論壇，販售偷拍、性交易影片及照片，會員若經實名認證，可取得被害人姓名、工作地點等個資。會員也可販售影片成為「自售者」，與論壇朋分獲利。

根據判決書查詢系統可查得最早一筆關於「創意私房」的資料，高雄地檢署於109年間即起訴王姓男子偷拍性交易影像交由「老馬」散布案；全台檢警亦陸續接獲報案、告發，台北地檢署指揮刑事警察局偵辦，進一步查獲林清安等多名高階會員。

檢警查出，林清安原是國小教師，自102年起與「老馬」交換影片，後來晉升高階會員，幫「老馬」製作防止會員盜賣影片的浮水印，最後成為論壇帳房。台灣高等法院判處林男6年3月徒刑，林未上訴而定讞。

此外，同案被告陳宗駿曾因妨害性自主案坐牢，涉嫌在入監前透過交友、包養網站約出女子性交易並偷拍，被害人包括未成年少女，陳男將影片賣給創意私房，高院判刑12年，最高法院今年4月底發回更審，現由高院更一審審理中。

另方面，黃子佼於112年間遭控涉及性侵、猥褻，捲入「Me too」風波；北檢搜索黃子佼住處時發現兒少性影片，意外查出黃子佼是「創意私房」論壇會員。

台中地檢署去年也針對全台販售性影像最大平台「創意私房」論壇進行溯源追緝，同步查獲「台版N號房」網站、Telegram「SCP」群組等集團，陸續拘提超過400名被告。截至113年10月底，中檢累計起訴13名被告、緩起訴247名被告。

根據檢警調查，「創意私房」會員不乏警察、教師。前北市郭姓員警、黃姓員警均為會員，郭男更因涉嫌偷拍多名女子，一審時遭判刑合計13年2月。前屏東劉姓警員則向3名未成年被害人佯稱協助下架性影像，藉此取得影像後販售獲利5萬餘元，北院判處1年10月徒刑。

在台北多家補習班及國小任教的陳姓男子則涉嫌猥褻少女、偷拍，透過「創意私房」散布影片，一審台中地方法院判處12年徒刑。涉及北投溫泉旅館偷拍案的林姓男子也是會員，二審時遭判應執行6年10月徒刑。

另方面，今年3月間網傳「創意私房」80名高級會員可「點菜」指定性影像，台中、台北地檢署均已分案調查，身分明確者已列被告；至於綽號「老馬」的部分，因身分不明，檢警正進一步調查中。

「創意私房」案不僅是近年最大性剝削案之一，也凸顯國際合作重要性。刑事警察局長周幼偉日前投書韓國媒體News1，呼籲國際支持台灣實質參與國際刑警組織，即提到「創意私房」案凸顯台灣積極與國際合作，體現守護兒少、打擊跨境網路性犯罪的責任與行動力。

周幼偉表示，台灣警方偵破規模極大的兒少性剝削影音平台「創意私房」，該平台會員數逾5000人，涉及散布未成年兒少性影像、偷拍影片等犯罪，並以虛擬貨幣收費方式規避查緝，案中牽涉加密通訊、匿名網路、虛擬貨幣洗錢、跨境操控等特徵，正是國際社會當前面對兒少性犯罪時共同面臨的挑戰。（編輯：蕭博文）1141125