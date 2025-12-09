創意私房翻版！ 「5F自拍網站」涉販兒少性影像 3人被訴

〔記者鮑建信／高雄報導〕「5F自拍網站」涉嫌提供或販售偷拍及兒少性影像，儼然為「創意私房」翻版，李姓業者等3人遭羈押，橋頭地檢署今天偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，並具體求處李有期徒刑5年。

起訴書指出，被告李男、吳男分別為某公司工程部和行銷部主管，賴男則是廣告代理商，3人共謀設立5F自拍色情網站(porn5f.com)營運，由李維護網站網域、爬蟲程式、排除網站運作問題；吳則蒐羅性影像、更新網站片源、推廣網站，並回覆性影像處理中心之下架請求；賴負責接洽廣告商、處理廣告收益相關金流。

運營模式包含設有會員制度，付費訂閱即可觀看、收藏熱門外流影片，並收取每月129元會員訂閱費，同時收取廣告收益，總共高達1571萬。

今年8月5日，橋頭地檢署前往搜索，查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT4萬餘顆及公司帳戶內550萬餘元，並聲請法院羈押禁見李、賴、吳等3人獲准，承辦檢察官今天偵查終結，依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，並針對李、賴分別求處有期徒刑5年和3年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

