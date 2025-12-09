創意私房翻版！「5F自拍網」涉大量兒少性影像撈千萬 幕後黑手身分曝光

「5F自拍網站」靠及大量偷拍和兒少性影像海撈千萬，檢方9日起訴運營該網站的3名男子，並具體求處李姓負責人有期徒刑5年。（圖／橋檢提供）

「5F自拍網站」號稱有上萬部素人自拍、成人影片，卻涉及大量偷拍和兒少性影像，橋頭地檢署8月發動搜索，逮捕運營該網站的李姓、吳姓和賴姓男子，訊後向法院聲押獲准，而橋頭地檢署9日偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴3人，並具體求處李有期徒刑5年。

橋頭地檢署8月指揮高雄市警局展開偵辦，逮捕李男、吳男和廣告商賴男，發現他們涉嫌以5F自拍網站供人瀏覽未經同意外流之成年及未成年性私密影片，並營利而違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，更查扣85萬元、虛擬貨幣USDT4萬餘顆及帳戶內550萬餘元，訊後向法院聲押3人獲准。

而檢方深入調查，發現李男、吳男分別為某公司工程部和行銷部主管，賴男是廣告代理商，李負責維護網站，吳蒐羅性影像，賴則是接洽廣告商、處理廣告收益，並向會員收取每月129元牟利，總收益高達1571萬元。

檢方於9日偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例對3人提起公訴，並針對李、賴分別求處有期徒刑5年和3年。

