創意私房「偷拍狼師」判關12年！上訴「保證不再犯」求輕判…法官不理

記者吳泊萱／台中報導

創意私房偷拍狼師陳男一審被判刑12年，陳男不服上訴遭二審法官駁回。（圖／資料照）

台中地檢署偵破創意私房案，其中在台北從事補教業的陳姓男子被，利用教職身分帶女童回家洗澡，透過裝有針孔的寶特瓶偷拍，時間長達9年，受害人數多達30人，一審被依對未滿14歲少女猥褻行為、散布猥褻行為等55罪判刑12年。陳男不服上訴，以「保證永遠不再犯」為由求減刑，遭二審法官駁回上訴，維持原判12年。

據判決書指出，40歲陳男是台北市某補習班老師，2019年起曾到某國小當代課老師，利用學生、家長信任，把微型攝影機藏在寶特瓶或芳香劑中，放在補習班廁所偷拍女童及女同事如廁。還在擔任代課老師期間，帶學生校外活動後，把人帶回汐止住處洗澡，並偷拍學生淋浴畫面，時間長達9年，受害人數多達30人。

更可惡的是，陳男還把偷拍影片上傳至Telegram群組分享，被檢察官依涉犯刑法對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等罪嫌，求處15年徒刑，最終一審判刑12年。

陳男不服上訴二審，主張自己是因一時失慮犯法，深感懊悔，並當庭保證「永遠不再犯」，也已與一名被害人達成和解，將會盡其所能的與其他被害人達成和解。陳男以家中還有4歲女兒及老母親需要扶養為由，請求法官依刑法第59條、57條減刑。

二審法官認為，本案被害人案發時均為兒童或少年，陳男違反本人意願偷拍，造成被害人身心嚴重不良影響，且犯案時間橫跨數年，偷拍影片數量眾多，絕非一時失慮才偶發性犯案，因此不予減刑，駁回請求，維持原判12年；全案仍可上訴。

