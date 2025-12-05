創意私房「補教狼師」偷拍案判12年！還敢求法官輕判 遭高院駁回

【緯來新聞網】台中地檢署偵破創意私房案，一名在台北補教界任教的陳姓男子被揭發以教職為掩護，利用暗藏針孔攝影機偷拍多名女學生與女性同事如廁及洗澡，受害人數超過30人，行徑令人髮指。陳男在一審被判12年有期徒刑後提出上訴，但高等法院近日駁回，維持原判。

臺灣高等檢察署臺中檢察分署。（圖／翻攝Google Maps）

根據法院判決內容，40歲的陳男曾在補習班擔任老師，並於2019年起擔任台北某國小的代課教師。他利用職務之便與家長、學生建立信任後，將針孔鏡頭藏入寶特瓶或芳香劑容器內，放置於女廁或自宅浴室偷拍女性如廁與洗澡畫面。部分案件甚至是在校外活動後，誘導學生前往其位於新北汐止的住處進行沐浴時偷拍。



檢方指出，陳男不只儲存偷拍影像，還將部分影片上傳至Telegram群組散布。檢方依多項罪嫌起訴他，包括對未滿14歲少女為猥褻行為、利用職權猥褻、偷拍與散布隱私部位影像、製作與傳播兒少性影像等，總計55項罪名，並請求法院判處15年徒刑。



台中地方法院一審認定陳男犯罪事證明確，判處12年徒刑。陳男不服提出上訴，辯稱犯罪是一時迷失，並在法庭上承諾「永不再犯」，還以家中尚有4歲女兒與年邁母親需要照顧為由，懇求從輕量刑。



二審法官指出，所有受害者均為兒童與少年，被偷拍行為對他們造成深遠的心理創傷，加上陳男犯罪時間橫跨多年，並非偶發性事件，無法接受其辯解。最終，高院駁回上訴，



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

