創意私房「陳老師」偷拍30女童 喊「永不再犯」二審仍判12年

創意私房「陳老師」涉嫌將鏡頭藏在保特瓶、芳香劑中偷拍。資料照，刑事局提供



台中地檢署偵破創意私房案，其中外號「陳老師」、在台北從事補教業的陳姓男子，在擔任教職期間，將女童帶回家偷拍洗澡，時間長達9年，受害者達30人，一審被依對未滿14歲少女猥褻行為、散布猥褻行為等55罪判刑12年。陳男上訴並保證永不再犯，希望減刑，台中高分院二審駁回，維持12年判決。

根據起訴書，陳姓男子民國2015年起接續在台北市多家補習班任教，2019年起在某國小擔任代課教師。他為滿足私慾，將針孔攝影機裝在保特瓶或芳香劑中，放在補習班廁所偷拍女學生及女同事如廁。擔任代課老師期間，他還在學生校外活動爬山後把人帶回汐止家中洗澡，並以預先安裝的攝影機偷拍，時間長達9年，被害人數30人。

此外，陳男更將影片合成他人性影像後，上傳Telegram群組及創意私房社群等。檢察官去年偵結，依《刑法》對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等55罪，求處15年徒刑，台中地院一審判12年。

陳男不服上訴，主張自己一時失慮犯法，深感懊悔，且證永遠不會再犯，也與1名被害人達成和解，希望盡其所能與其他被害人達成和解。他還以有4歲女兒及老母親需要扶養為由，請求法官依《刑法》第59條、57條減刑。

合議庭審理後，認為陳男擔任教職，本應恪盡己職，保護兒童、少年身心健康，卻濫用信任，為滿足個人私慾，惡性非輕。本案被害人案發時均為兒童或少年，陳男違反本人意願偷拍，且犯案時間橫跨數年，相關性影像數量不少，可見非一時失慮才偶發性犯案，因此不予減刑，維持原判12年。全案可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

