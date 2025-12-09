創意與技術發光發熱 中華大學勇奪IIIC國際創新賽一金二銀

「2025第16屆 IIIC國際創新發明競賽」中華大學勇奪一金二銀佳績。





「2025第16屆 IIIC國際創新發明競賽」中華大學學生表現亮眼，勇奪一金二銀佳績，成功在國際舞台脫穎而出，展現學校培育創新人才的卓越成果，更印證校方在「做中學」與跨域整合上的教育特色，讓創意與技術發光發熱。

榮獲金牌的光電系團隊—林子恒、張鈞鈉及林耕佑，以「便攜式膨脹救生瓶」為核心創意，針對傳統救生設備體積大、不易攜帶的問題，設計出遇水自動膨脹的救生裝置，並透過工程計算與機構模擬驗證可行性，體現專業知識與創意結合的力量。林子恒表示：「最大的收穫是學會如何把一個看似模糊的想法，用工程語言具體化成能被理解與評估的設計方案。」張鈞鈉與林耕佑也強調，透過團隊合作，讓創新構想得以更完整實踐，並在過程中累積寶貴經驗。

兩項銀牌作品同樣展現創新實力。資工系郭安堤與吳靜儀的作品「訊息整合器」運用軟體工程與AI技術，打造跨來源資料自動整合平台，解決資訊分散與人工整理的問題。郭安堤分享：「勇於嘗試、持續反覆驗證想法比完美的起點更重要。」吳靜儀則認為，競賽讓團隊學會如何將技術敘述成能被評審理解的故事，這是課堂上難以獲得的寶貴經驗。

另一組資工系黃楷翔與高聖和的作品「AI旅行行程規劃」則結合生成式AI與積木式介面，讓旅遊規劃更直覺、智慧，並克服資料整合與使用者體驗設計的挑戰，充分展現跨領域創新能力。黃楷翔鼓勵學弟妹：「創意不必一開始就很完整，重要的是願意開始動手，把想法做出雛型。」高聖和也相信，只要勇敢嘗試，就有機會讓創意被看見，甚至站上國際舞台。

