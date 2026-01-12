創意與韌性 AI！工藝臺灣．世代智慧

記者范瑜／專題報導

由國立臺灣工藝研究發展中心策劃的「AI！工藝臺灣．世代智慧」（AI！Artisanal Intelligence Inspiring Generations）展覽，即日起於工藝中心臺北當代工藝設計分館2樓常態展出，展覽以回顧臺灣工藝百年發展歷程出發，以「同時性」的視角觀照各世代的創新與回應，透過實體展示與數位科技的虛實整合，展出樹皮布、藺草、竹、陶錫、圓雕及蓬萊漆器等工藝品，還有超現實的奇山異石「行山」永皴燒作品，呈現臺灣工藝持續創生的豐富生命力。

漫活精神 化為工藝具體實踐

百年來，臺灣的工藝實踐者們始終以創意和韌性來應對挑戰，使寶貴的技藝資產得以在世代傳承中同時不斷創新，形塑臺灣獨一無二的文化樣貌。「AI！工藝臺灣．世代智慧」展覽以「工藝繼承」與「工藝創新」2大核心為主軸，引領觀者看見臺灣工藝如何在世代交替中持續滾動、累積與再生，歡迎民眾參觀，一同感受屬於臺灣的世代工藝風景；展覽亦為今年「工藝年」暖身系列活動，倡議將「漫活」精神轉化為工藝的具體實踐，讓大眾從日常中重新體悟工藝之於生活的深意。

同時性視角 觀照各世代風貌

展覽以「同時性」的視角觀照，從1920年代異文化下孕育的本土漆藝、1930年代顏水龍推動的臺灣設計語彙、1950年代外銷手工藝的蓬勃與興盛、1970年代文化保存與智慧累積、1980年代原住民文化復振、1990年代以後融入社區永續發展，以及現在以「臺灣風土」為題之藝術表現，讓觀眾看見臺灣工藝實踐的多元風貌，以及從中萌生之「臺灣工藝」的獨特性 。

永皴燒作品 如遊走奇山異石

其中，展場中展示邱永豐獨具一格、有別於一般搓泥條盤築成形的獨特技術─永皴燒，作品「行山」隨著寫意的層表堆疊，使觀者猶如遊走於超現實的奇山異石之中。「1920工藝智慧．在地生成」展區，陳展臺灣漆藝的技術系譜始於以島嶼臺灣為名的「蓬萊塗」，質樸的木胎雕刻、富有熱帶風情的植物或景色、原住民生活情景等圖案之工藝品。

此外，「1970工藝美學．世代創新」展區，介紹臺灣的漢系民間工藝，許多是隨閩粵移民跨海而來的技藝傳統，與在地風土環境、材料資源、使用需求互動後演繹出的工藝表現，保留在廟宇、傳統建築和民俗生活中，如交趾陶、剪貼、彩繪、鑿花、石雕等建築裝飾工藝，以及粧佛、錫器、糊紙、纏花、刺繡等民俗工藝，均已是生根在福爾摩沙的AI工藝美學，展現持續「從傳統中創新」的精神。

邱永豐的「行山」永皴燒作品，風格獨具一格，使觀者猶如遊走於超現實的奇山異石之中。（記者范瑜攝）

「AI！工藝臺灣．世代智慧」展覽，展出樹皮布、藺草、竹、陶錫、圓雕及蓬萊漆器等工藝品。（記者范瑜攝）

「竹藝六想」及「43椅」作品結合現代美學與傳統竹藝技藝。（記者范瑜攝）

「蓬萊塗」漆器是臺灣獨有的特色，「豐年杵歌」作品以堆高之技法製造立體之效果，呈現出整體立體之美感。（記者范瑜攝）

民眾細細欣賞展品，感受臺灣工藝作品的豐富生命力。（記者范瑜攝）

民眾透過展場中的互動設施，從影片、知識到典藏作品中，探索臺灣工藝與智慧的結合。（記者范瑜攝）

現場展示多項用於生活中的藺草工藝品。（記者范瑜攝）

交通及參觀資訊