創意行銷臉書曝光 新北動保員助超萌米克斯找到幸福

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府動保處為讓流浪毛寶貝，有更高的曝光度，透過多元管道推廣認養。動保處表示，由於臉書有廣大用戶群，推廣認養業務更能發揮一呼百應之效。所屬八里動物之家臉書官網的超人氣萌犬「米克斯」，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，也因此順利找到幸福的家。

動保處表示，新北市認養犬貓，享有寵物終身免費醫療諮詢、狂犬疫苗注射等多項優惠福利，幫助認養毛寶貝獲完善照顧。歡迎大家參觀公立動物之家，如果想了解更多動物認養資訊，可查詢動保處官網認養專區。

動保處表示，八里「米克斯」，是一隻混到梗犬、臘腸等品種犬血統的毛寶貝，毛色剛好偏米白色，因此取名「米克斯」。今年11月初，民眾發現「米克斯」在八里區頂寮二街附近遊蕩，動保處獲報後帶回安置。牠有張呆萌的臉，短短的雙腿，還有對大大的垂耳，模樣非常可愛，活力滿分。

動保處指出，藉由臉書曝光後，八里超萌人氣王「米克斯」，在八里動物之家臉書粉絲專頁，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，還被分享逾270次，累積按讚超過3000次，民眾迴響相當熱絡。牠也順利地找到新主人，林姓女認養人表示，之前也有養過一隻混種梗犬「超跑」，因年老往生。偶然在八里臉書官網看到「米克斯」的可愛照片輯，由於拍攝手法細膩，把狗狗的表情、神韻，詮釋的相當寫實，讓我就像再次見到愛犬「超跑」，於是當下決定認養。

八里動物之家獸醫師黃勁達表示，八里的毛寶貝，不管是狗狗跟貓貓，只要沒有下雨的日子，就可以出來放風，充分享受奔馳的快樂。也可以藉此仔細地觀察每隻毛寶貝的個性、特徵，並用影片、照片或是小故事等，多元的方式在社群媒體中呈現，也感謝廣大的粉絲們，幫忙分享、點擊，讓更多人能看到八里的毛寶貝們。八里「米克斯」帶著滿滿的祝福，回歸家庭生活，也希望其他毛寶貝們，都能找到自己的幸福。

新北市動保處表示，新北市有8個動物之家，多位於偏遠地區，因此透過網路及其他管道，提升收容動物的能見度。八里動物之家運用臉書，創造驚人流量，成功地將「米克斯」介紹給大家認識，不僅幫牠找到新家，也讓其他流浪毛寶貝，有機會被更多人看見。

動保處也建議，民眾在認養時，不妨多考慮熟齡混種犬。這類型的毛寶貝，往往有更穩定的性情，學習能力也相當優異。

照片來源：新北市府提供

