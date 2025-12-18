創意被蘋果「Sherlocked」也照做，Mac 補光 App「LightBuddy」登場

隨著遠距會議與視訊通話成為日常，補光設備也逐漸成為不少使用者的桌面標配。近期一款名為 LightBuddy 的 Mac 應用程式正式上架，主打直接利用螢幕本身模擬環形補光燈效果，讓使用者不必額外添購實體燈具，也能在視訊通話時獲得更均勻的臉部光源。

LightBuddy 的開發者、同時也是知名蘋果應用開發者 Gui Rambo 表示，這個想法其實早在數年前就已經出現，透過螢幕邊緣產生柔和亮區，達到類似環形補光燈的效果，同時在游標靠近時自動降低亮度，避免干擾操作。不過當時他一度認為這樣的功能市場需求有限，選擇暫時擱置。

直到 2025 年，蘋果在 macOS 26.2 中推出名為 Edge Effect 的系統功能，會在螢幕邊緣產生視覺效果、並隨游標動態調整亮度，讓 Rambo 意識到自己的構想已被官方「收編」。這類情況在蘋果開發者圈內有一個專有名詞，稱為「被 Sherlocked」，意指第三方 App 的點子被蘋果直接納入作業系統內建功能，導致原本的 App 價值被官方功能「致敬」甚至取代。

即便如此，Rambo 仍決定重新啟動專案，並推出功能更完整的 LightBuddy；與蘋果內建的 Edge Effect 不同，LightBuddy 提供更高彈性的自訂選項，包括 HDR 補光支援、可自由調整的色溫與顏色，以及 多螢幕獨立設定，能針對不同顯示器調整補光位置與亮度。整體操作介面則整合於 macOS 選單列，視覺風格呼應蘋果近年主打的 Liquid Glass 設計語言。

另一項差異在於相容性。蘋果的 Edge Effect 僅支援搭載 Apple Silicon、且升級至 macOS 26.2 的裝置；LightBuddy 則可在 macOS 14 以上版本的 Intel 與 Apple Silicon Mac 上運作，對仍使用舊款機型的用戶更具吸引力。

目前 LightBuddy 主要針對蘋果自家顯示器（如 MacBook 內建螢幕、Studio Display、Pro Display XDR）進行最佳化，但也支援部分第三方顯示器。Rambo 也透露，未來將加入鍵盤快捷鍵、Shortcuts 整合，以及 Night Shift、True Tone 等進階色溫調整功能。

LightBuddy 現已以 4.99 美元價格上架。從被「收編」到選擇補齊系統功能缺口，這款 App 也再次展現蘋果生態中，第三方開發者如何在官方功能之外，持續找到差異化定位。

LightBuddy is a new ring light Mac app with color control, HDR, and multi-display support

（首圖來源：LightBuddy）