創意走秀詮釋茂林紫蝶之美 親子共學深化生態永續理念

【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】 紫斑蝶是世界唯二越冬型蝴蝶，與墨西哥帝王斑蝶谷齊名，每年遷徙季節，成群紫斑蝶飛舞於山林之間，形成壯觀而珍貴的自然景象。其中，茂林地區更是全臺重要的紫斑蝶棲息與遷徙廊道，長期以來致力於紫斑蝶生態保育與永續觀光推廣，逐步形塑「賞蝶季」為兼具生態教育與地方特色的重要品牌活動。

為深化民眾對紫斑蝶生態價值的理解，並讓生態教育更貼近家庭與生活，茂林國家風景區管理處(以下簡稱茂管處)於「茂林雙年賞蝶季」期間規劃推出特色活動「紫蝶親子創意走秀」。活動以「紫斑蝶」與「生態永續」為核心主題，透過兼具教育性與趣味性的親子舞台形式，引導親子家庭以創意方式詮釋紫斑蝶意象，將生態知識轉化為具體可感的參與體驗。

本次活動吸引20組大小朋友報名，活動設計鼓勵親子共同運用環保素材、回收物件或自然元素進行創意裝扮，從紫斑蝶的外型特徵、色彩紋路，到其遷徙行為、生態環境與保育概念，發揮想像力進行舞台呈現。透過創作與走秀過程，不僅展現親子合作的成果，也讓孩子在實作中理解紫斑蝶與自然環境之間的關係，培養對生態保育與永續發展的認同感。

茂管處柯建興處長表示，紫斑蝶不只是自然景觀，更是茂林重要的生態資產與地方意象。透過「紫蝶親子創意走秀」，希望打破傳統靜態解說或單向教育的方式，改以親子共學、共創的活動模式，讓生態教育從舞台延伸到家庭，進而深化民眾對紫斑蝶保育議題的關注與理解。

本次活動結合創意表現、親子互動與生態教育，打造兼具參與感、視覺性與寓教於樂的特色節目，不僅強化茂林雙年賞蝶季整體主題連結性，也讓紫斑蝶形象以更親近、更多元的方式呈現在民眾眼前。未來，茂林國家風景區管理處將持續透過多元活動與創新形式，推動生態教育扎根，促進在地形象推廣，邀請更多遊客走進山林、認識紫蝶、實踐永續。更多活動資訊，歡迎搜尋「FUN心遊茂林」Facebook粉絲專頁查詢。更多茂管處旅遊活動資訊，可至茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！（圖：記者宋天來翻攝）