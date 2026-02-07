創意走秀詮釋茂林紫蝶之美 親子共學深化生態永續理念

茂管處在「茂林雙年賞蝶季」期間推出「紫蝶親子創意走秀」特色活動，讓生態教育從舞台延伸到家庭。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

茂林國家風景區管理處為深化民眾對高市茂林區紫斑蝶生態價值的理解，並讓生態教育更貼近家庭與生活，於「茂林雙年賞蝶季」期間推出「紫蝶親子創意走秀」特色活動。以「紫斑蝶」與「生態永續」為核心主題，引導親子家庭以創意方式詮釋紫斑蝶意象，將生態知識轉化為具體可感的參與體驗。

該活動吸引二十組大小朋友報名參與，鼓勵親子共同運用環保素材、回收物件或自然元素進行創意裝扮，從紫斑蝶的外型特徵、色彩紋路，到其遷徙行為、生態環境與保育概念，發揮想像力進行舞台呈現。透過創作與走秀過程，不僅展現親子合作的成果，也讓孩子在實作中理解紫斑蝶與自然環境間的關係，培養對生態保育與永續發展的認同感。

茂管處長柯建興表示，紫斑蝶不只是自然景觀，更是茂林重要的生態資產與地方意象。透過「紫蝶親子創意走秀」，希望打破傳統靜態解說或單向教育的方式，改以親子共學、共創的活動模式，讓生態教育從舞台延伸到家庭，進而深化民眾對紫斑蝶保育議題的關注與理解。

此次活動結合創意表現、親子互動與生態教育，打造兼具參與感、視覺性與寓教於樂的特色節目，不僅強化茂林雙年賞蝶季整體主題連結性，也讓紫斑蝶形象以更親近、更多元的方式呈現在民眾眼前。未來，茂管處將持續透過多元活動與創新形式，推動生態教育扎根，促進在地形象推廣，邀請更多遊客走進山林、認識紫蝶、實踐永續。