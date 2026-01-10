創意轉型 吉安阿美族文化館獲全國績優館所銀獎

花蓮縣吉安鄉的阿美族文化館，在鄉長游淑貞及團隊共同努力之下，近年展現令人矚目的轉型動能。榮獲原住民族委員會頒發「一一四年度全國原住民族文化館績優館所︱優質銀獎」，策展員吳澄洋以高度熱情投入公共服務，為館務推動注入正向能量，亦獲頒個人「特別獎」。

鄉長游淑貞親赴台灣原住民文化園區代表受獎，並將這份榮譽與鄉親共享，感謝原民會與縣政府長期支持地方自主創新，讓阿美族文化館成為族群共榮、文化共好的心靈地標。

阿美族文化館前身為部落傳統的Talu’an（聚會所），民國九十二年轉型為「阿美文物館」。游淑貞上任後深刻體認，文化不應只是靜態陳列，而要具備「活著的生命力」，遂於一一二年正式更名為「阿美族文化館」，以策展、展演與教育推廣，串聯部落與社群，讓文化在日常中被看見、被參與。

吉安鄉公所為提供更優質的活動環境，於去年積極爭取縣府與議會支持，在議員建議款和公所自籌下，投入逾三四○萬元進行設施優化改善。工程期間遭逢○四○三強震，施工團隊仍以最高標準強化結構穩固，並全面升級防火材質與消防設備，讓文化館在安全與使用機能上同步升級。

鄉長游淑貞指出，今年度推出的「U lalan nu mita ku epah－美式之路2.0」線上與實體展覽，串連在地及花蓮地區阿美族部落，完整呈現影像紀錄與書面田野成果；並辦理美式釀酒與酒麴製作兩場工作坊，找回阿美族傳統釀酒文化的精神與技術，獲得族人與遊客熱烈回響，贏得評鑑委員一致肯定。

數據見證館所創意轉型，過去館舍使用率偏低，年觀展人數不足千人，但在公所創新突破下，文化館每年平均入館人次達一萬一千餘人。雖然一一二年度十月館所因進行消防設施工程而閉館，並受○四○三地震影響延後修繕，至一一三年底重開館恢復營運後人潮快速回流，截至十二月十七日累計入館一三七六六人次。從幼兒園畢業典禮、社團展演到親子共學研習推展，阿美族文化館已成為吉安鄉最具活力的「友善活動場區」。

游淑貞鄉長表示，在文化館的舞台上，無論唱歌、跳舞或研習，都是在傳承吉安的故事。未來將持續扶植在地藝文團體，汲取績優館經驗並參酌委員建議，朝向「地區文化轉驛站」的創新規劃與發展。這座獎盃不僅肯定過去努力，更象徵吉安鄉對族群文化「深度、廣度、溫度」的長期承諾，誠摯邀請全國民眾走訪吉安，感受這座充滿故事與情感的獲獎館舍成果。