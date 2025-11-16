創意？ 藍文傳會副主委上片 國旗「變樣」

國民黨文傳會副主委林益諄影片。（圖／愛立刻思YT）

國民黨新上任文傳會副主委林益諄的個人頻道日前發布影片，引起討論。影片中 國徽少了2道光芒，國旗青天白日滿地紅被改成各佔一半，還出現簡體字。對此國民黨發言人牛煦庭表示，公私有別，會確保官方版本品質。前文傳會主委凌濤則強調，國旗與史實必須符合標準，創意表現需在黨的基礎上發揮。

國民黨文傳會副主委林益諄影片。（圖／愛立刻思YT）

林益諄的個人頻道影片引起爭議，畫面中高唱「Lion up」並揮舞中華民國國徽時，卻少了2道光芒。更令人注意的是，影片中的中華民國國旗變成「兩顆太陽」，青天白日滿地紅直接被改成各佔一半的樣式，底下文字甚至出現簡體字。這些變動出現在剛上任的國民黨文傳會副主委林益諄的個人頻道上，立即引發關注。

國民黨前文傳會主委凌濤看過影片後表示，不管是國旗還是史實，都要符合一定的標準。凌濤認為，身為黨中央的人在做創意和維持政治立場之間，必須注意侷限與距離。他坦言，如何在正式文宣的規格中找出創意，本來就是一件非常困難的事情。

國民黨前文傳會主委凌濤。（圖／TVBS）

對於此事，國民黨發言人牛煦庭強調，公私之間有界限，黨不會去管私人平台要發布什麼樣的內容。但牛煦庭保證，若是官方的文圖與影片，都會經過反覆檢證，確保資訊精準與品質有保證。

國民黨發言人牛煦庭。（圖／TVBS）

當事人林益諄則回應，這是日常短視頻創作，影片由真人結合AI，並延續11月12日國父孫中山誕辰紀念日的發想。林益諄在黨內被稱為「抖音一哥」，熟悉網路影音，常緊跟在國民黨主席鄭麗文身旁。而在他的頻道上有滿滿的創作素材。

