創意30問 杜隆欽專書贈校園

由前台積電副總經理杜隆欽先生贈送全新北高國中各兩冊專書，照片為由沙永傑教授（右3）代領感謝狀。（圖：新北市教育局提供）

ＡＩ正快速改變世界，唯有人類的創意與提問能力無可取代。新北市教育局與前台積電副總經理杜隆欽先生於丹鳳高中舉辦贈書活動，贈送全市國、高中各校二本、共三百二十六本《青少年創意思考三十問：從問題到提出創意解方》專書，作為教師推動創意思考課程的新工具。

新北市教育局長張明文昨（十六）日表示，ＡＩ永遠無法取代人類的創造力，教育的使命是讓創意成為可以看得見、學得會的能力。新北市持續透過跨域課程、ＳＴＥＡＭ教學與創意教育推廣，培養學生從提問到解決問題的思維歷程，打造能與ＡＩ共學、以創新領先的學習力。

《青少年創意思考三十問》作者︱清大榮譽教授沙永傑也親自到場，他說自己從八年前開始以義務性質在中小學推動創意教育，教授「萃思（TRIZ）創意思考」，希望讓創意從小扎根。為了讓學生更容易理解，他特別將理論改寫為通俗的文字，全書透過「三十問」，內容涵蓋了便利性、空間、材料、物理、化學、演化趨勢等多種領域，搭配生活實例引導孩子循序探索創意思考。

教育局表示，新北市長期推動ＡＩ與科學教育向下扎根，結合產官學能量，建立Ｋ－１２創新學習生態鏈，讓創意成為新北學子的「日常能力」。近年在全國科展、ＩＥＹＩ世界青少年發明展、機關王世界賽等國際舞台屢獲佳績，展現新北深耕ＳＴＥＡＭ教育的成果。

這套「創意三十問」未來的發明性問題，將成為新北推動數位與科學教育的「ＡＩ神隊友」，協助教師將課程增添廣度、深度與樂趣，為孩子點亮創新ＤＮＡ，培育面向未來的競爭力。