創憲政首例 卓揆宣布不副署《財劃法》

總統賴清德15日召集院際國政茶敘，行政院、考試院正副院長應邀參加，婉拒出席的立法院長韓國瑜最後仍未現身，不過桌上擺放的花蓮薯、鳳梨酥與桂圓紅棗茶，希望傳達朝野團結合作，讓國家繁榮興旺。

總統府發言人郭雅慧表示，「總統也表示，為了要促進院際之間多多溝通協調，維護國政順利地推行，針對立法院的《財政收支劃分法》以及公布通過的各項法案，行政院、考試院以及相關部會，都應該是在合憲的基礎下進行，確保憲政體制完整。」

然而會中賴總統一番話，再度劍指立法院日前通過的《財劃法》與停砍公教年金修法。

行政院長卓榮泰也在會後召開記者會，提出三大原因，正式宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。

行政院長卓榮泰指出，「決定不予副署本次的財劃法修法，違反了憲法權力分立的原則，實質侵害行政權，第二、修法的過程違反公開透明，與實質討論的原則，若一旦施行，將對國家的發展造成無可回復的重大危害。」

所謂的副署權，依據《憲法》第37條，總統依法公布法律時，須經行政院長副署；如今卓榮泰決定不副署，代表法案無法生效。

因此相關做法，引發在野黨痛批。民眾黨團就表示，不排除號召民眾走上街頭抗議。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「當賴清德的獨裁成為事實的時候，就是人民發出怒吼，站出來的時候。」

國民黨立院黨團書記長羅智強指出，「總統公布的法令，行政院院長不副署，這真的是滑天下之大稽，他是打臉總統，有沒有搞錯。」

對於綠營喊話，不認同政院，可以發動倒閣。

國民黨團回應不會隨之起舞，並質疑即使倒閣，卓榮泰也可能選擇不下台。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「如果不信任案投票通過，依《憲法》規定，閣揆一定要下台。」

朝野各持己見，上演火車對撞，後續衝突、攻防勢必更加激烈。

