創憲政首例！卓榮泰宣布「不副署」財劃法 批修法侵害行政權、違憲重大

立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，原定最晚須於今（15）日公告。然而，行政院長卓榮泰今日下午召開記者會，震撼宣布將依據憲法賦予的權力，對此版本財劃法不予副署，創下中華民國憲政史上行政院長不副署法案的首例。

卓榮泰強調，此版本財劃法「侵害行政權」、「違反公開透明實質討論」，並對國家發展造成「無法回復的危害」。他指出，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，包括提出覆議案但未獲立法院支持，最終只剩下不副署這一途徑。

卓榮泰在稍早完成總統令簽的不副署權力行使時，加註意見表明：「立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。」他表示，此舉是基於「忠於國家、忠於憲法」的信念，停止惡法對國家造成的傷害，是身為行政院長的責任。

行政院指出，院方已盡力溝通，但立法院不僅拒絕安排政院說明覆議案，也未將政院版本排入審查。對於外界質疑行政權獨大，卓榮泰則說明，不副署權絕非獨裁，立法院可依憲法增修條文規定，對他提出倒閣、不信任投票制衡。

卓榮泰的不副署決定引發政壇高度關注。資深媒體人周玉蔻推測，卓榮泰「已經做好離開閣揆權位的準備」。

依據憲法第37條，總統公布法律須經行政院長副署。過往僅有前行政院長郝柏村曾不副署人事案，此次卓榮泰對法案行使不副署權，為權力制衡開創了新的憲政實踐。朝野對此攻防料將持續升級。

