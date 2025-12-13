創憲政首例？ 政院擬「不副署」財劃法反制藍白

台北市 / 綜合報導

面對在野黨推出多項爭議法案，引發憲政僵局。總統賴清德昨(12)日邀黨籍立委便當會，會後針對「財劃法」不論是「不副署」或「副署不執行」都由行政部門決斷，同時府院黨近期多路並進，除了邀請法界專家研議策略，徵詢黨籍立委意見，同步安排院際溝通。賴清德就規劃在下週一(15)邀請行政、立法和考試院院長周弘憲進行茶敘對話，但立法院長韓國瑜以要先取得三黨團授權而婉拒出席，對此，賴總統表示，知道韓國瑜有難言之隱，還是請他再思考一下。

昨(12)日中午召集黨內51位立委便當會，身兼民進黨黨主席的總統賴清德，針對在野黨多項爭議法案會商綠委，會中激辯「副署」與否。立委(民)吳思瑤(12.12)說：「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式，黨團會全力地支持，行政部門最終的定奪。」

會後定調不論是「不副署」，或「副署不執行」，都由行政部門自行決斷，並從「財劃法」做先例，儘管過去曾發生過，行政院長「拒絕副署」的人事任命案，但不副署法案將成為史上首次，「新的憲政慣例」勢必再掀波瀾。

立委(國)李彥秀說：「民進黨再次以違法違憲的手段，作為政治鬥爭的籌碼，要如何團結台灣展現韌性。」

據了解府院黨近期多路並進，除了密集邀請法界專家研議因應策略，廣泛徵詢黨籍立委意見，同時指示總統府秘書長潘孟安，與立法院長韓國瑜洽談院際協調，只是總統原本規劃，15日邀請三院國政茶敘，包含行政院長卓榮泰已經答應出席，表態願意促進院際溝通，考試院長周弘憲也期盼，尋求更大合作空間，但韓國瑜認為立法院是合議制機關，得取得各黨團授權因此婉拒出席，總統則隔空喊話韓院長，知道有難言之隱但請他再重新考慮。

法院，做內部的溝通跟整合，反而是賴清德總統，動輒以難言之隱，又想要政治化處理，反而有失總統的高度。立委(民)吳思瑤說：「院際協調是憲法的賦權，不需要以小人之心度君子之腹。」府院遞出橄欖枝在野不接，朝野僵局依舊難解。

