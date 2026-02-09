創戰後紀錄！高市早苗率領自民黨狂拿316席

日本自民黨在總裁高市早苗帶領下，在第51屆眾議院大選中寫下新紀錄。（圖／美聯社）





日本自民黨在總裁高市早苗帶領下，在第51屆眾議院大選中寫下新紀錄。一口氣跨過眾議院三分之二門檻，拿下316席。不只創下二戰後單一政黨最多席次的紀錄，也被外界形容是一場壓倒性的勝利。

日本首相高市早苗：「只要獲得選民，哪怕一分一毫的支持，我就必須確實，去實現這些政見，必須全心全意投入其中，我認為這是一項非常沉重的責任。」

日本8日投開票後，自民黨大獲全勝，在首相高市的率領下，寫下歷史紀錄。

不但開票不久後，自民黨就確定單獨過半，最終更是突破眾議院，三分之二門檻，拿下316席，成為日本二戰後，首次有單一政黨，取得最多席次的紀錄。

而這場壓倒性的勝利，美國財長也獻上祝福。

美國財政部長貝森特：「她是一位非常、非常重要的盟友，與總統之間，也有非常良好的關係，川普總統上週才公開表態支持她。」

我國總統賴清德，也表達祝賀。

賴清德表示，自民黨這次勝選，體現了日本選民，對高市首相的信任與期盼，市對他執政能力的認可，期待台日兩國，持續攜手合作。

中道改革聯合:「看到我們在單一選區，表現如此慘烈，我心中充滿懊悔與自責。」

而在野的中道改革聯合，席次大幅縮水。

共同代表，野田佳彥與齊藤鐵夫，已表態將承擔敗選責任，黨內普遍認為兩黨魁辭職恐怕，已成定局。

