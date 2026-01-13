創手機群組散布性影像 台中軍人遭起訴

（中央社記者蘇木春台中13日電）擔任軍人的劉姓男子，陸續透過手機通訊軟體群組，取得多部成年與未成年性影像後，113年間自創群組，供不特定人檢視與下載。中檢偵辦後，依兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署聲請簡易判決處刑書指出，25歲劉姓男子為軍人，他先透過手機通訊軟體Telegram群組，下載而持有多部成年性影像，並於112年3月間，將影像販賣給不法集團「創意私房網站」管理員「老馬」，得款新台幣3700元。

劉男又在Telegram軟體的「SCP」群組，下載多部未成年性影像後，於113年6月間創立「199梯炮兵團」群組，將未成年影像轉傳至群組內，供不特定人檢視與下載。

案經檢方指揮台中市警局第三分局偵辦後，113年8月間實施搜索，逮捕劉男帶回偵辦，並查扣相關性影像。

全案經檢方偵辦後，依據證人證詞及相關證據，今天依違反兒童及少年性剝削防制條例將劉男起訴，並聲請簡易判決處刑。（編輯：吳素柔）1150113