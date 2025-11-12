創控第3季由虧轉盈 10月營收年增逾5成

【財訊快報／記者陳浩寧報導】優群(3217)第三季毛利率重返50%以上，加上匯率助攻，使得單季獲利刷新歷史新高，展望後市，優群表示，今年營收將優於去年全年，第四季在產品組合轉佳下，估毛利率可望維持五成水準，單季獲利也可望優於去年同期，而明年在新品、新客戶出貨比重放大下，目標全年營收達雙位數成長，而後年為DDR6元年，營收有望迎來爆發性成長。優群第三季毛利率站上近四季高點，達51.14%，但仍較去年同期減少1.14個百分點，優群解釋，由於部分微型沖壓件遞延到10月出貨，加上金價上漲使成本增加，皆影響到毛利率表現，而第四季向來為與客戶重新議價時間，預期既有產品ASP將下滑，然在產品組合轉佳下，估第四季毛利率仍可望維持五成水準。在SO-Dimm方面，優群提到，第四季DDR5轉換率將持續增加，估全年數量約落在65%，明年則將往85-90%提升，但因ASP有下滑，因此明年成長性比較保守；而Long-Dimm中運用在伺服器的R-DIMM部分，優群則提到，今年第三季R-DIMM表現落後預期，但除既有的Meta外，已在第三季新增Google進量產，預期明年貢獻會持續放大。在微型沖壓件方面，目前優群在美

財訊快報 ・ 16 小時前