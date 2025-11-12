創控第3季由虧轉盈 10月營收年增逾5成
〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程AMC奈米監測設備廠創控(6909)公布第三季營運成果，營業利益1438萬元、稅後淨利1640萬元，每股稅後淨利(EPS)0.25元，由虧轉盈。
隨著下半年傳統旺季效應逐漸顯現，創控第三季營收1.2億元，季增38.61％；營業利益1438萬元，稅後淨利1640萬元，每股稅後淨利0.25元。累計前三季營收3.36億元、年增9.08％，稅後淨利2818萬元，每股稅後淨利0.04元。
創控並公布10月營收5346萬元，較去年同期大幅成長50.62％，累計前10月營收3.9億元，年增13.36％。公司指出，下半年進入客戶密集驗收期，部分客戶驗收延後，將反映在第四季的營收表現，公司在手訂單掌握度高，配合客戶驗收後認列營收，預期第四季營收有望推高，獲利將隨營收達到經濟規模跳升。
