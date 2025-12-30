創新五感照護 多元課程延緩失智

新營醫院強調，透過創新五感照護，多元課程可延緩失能。

（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕台南報導

失智症正以前所未有的速度影響社會各界，從近期公開病況的資深藝人李亞萍，到受「額顳葉失智症」所苦的好萊塢巨星布魯斯‧威利，皆顯示失智症不僅是記憶流失，更伴隨語言、判斷力與動作協調的全面挑戰。衛福部新營醫院分享社區照護亮點，強調透過「跨專業資源整合」，創新五感照護，多元課程延緩失能，已成功服務超過兩萬7000次，預告明年將全面升級照護能量。

新營醫院指出，在社區據點中，李太太看著丈夫半年內急速退化，曾因教練不解病況而在健身房遭拒，備感挫折。該醫院失智據點適時介入，運動指導員張慧平老師透過「抬膝、踮腳、分段引導」等趣味動作，讓李先生在「健側帶動患側」的練習中重拾笑容。

神經內科醫師王威仁指出，失智照護不能僅依賴藥物，還要「提醒、喚醒、動作示範」三管齊下法，配合感官刺激與環境誘導，能有效協助患者維持生活自理能力，減輕照顧者負擔。該醫院不僅提供醫療診治，更將創意注入社區。

新營醫院114年度推動「沉浸式芳香五感照護」，利用嗅覺與觸覺喚醒感官記憶；「人文藝術偶戲課程」，透過戲劇互動提升社交意願；「中西醫併行策略」，將預防保健延伸至基層社區，強化體質等多項創新計畫。115年將成立「失智共照中心」，整合醫療、社福與社區資源，全面服務新營及周邊地區，建立從早期篩檢、專業復健到資源轉銜的一條龍服務體系。