創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。

苗栗苑裡是台灣藺草編織產業重鎮，早年產製帽蓆在日治時期曾是小鎮最夯的一行，後因工業、塑膠製品大量興起而沒落，10多年前透過社區組織運作、年輕人才投入加上創意設計，才又讓在地藺編工藝重生發光。

致力保存及推廣藺草編織工藝的台灣藺草學會以 Next Artisan, a new way to preserve traditional rush weaving art（下一代藝術家保存傳統藺編工藝新模式）為主題，參加2025日本 GOOD DESIGN AWARD（日本優良設計獎），從全球5225件作品中脫穎而出，獲得「BEST100百佳獎」，進一步摘下「GOOD FOCUS AWARD優秀焦點特別獎」 雙重榮譽。

台灣藺草學會專案經理蕭博駿今天告訴中央社，日本優良設計獎創立於1957年，是全球設計界的指標獎項，這次獲獎的並非產品，而是一整套關於藺編工藝傳承的教育模式，能從5225件作品中脫穎而出，讓台灣藺草首度度以「教育與傳承制度」登上世界舞台。

工藝師會逐漸凋零，藺編技藝的傳承更無法一蹴可幾。蕭博駿指出，過去積極赴國外參展經驗發現，藺編工藝面臨「無法滿足大量訂單」的窘境，於是思考，如何讓傳習制度更系統化，且要能達到不同語言、教育程度的人，都能在客觀條件下完整學習。

換句話說，就是要讓零基礎的藺編「小白」能夠循序成長，培育成具文化敏感度與設計力的新世代工藝參與者。

蕭博駿表示，這樣的模式突破傳統師徒制限制，透過「模組化課程＋認證制度＋教學網絡」的方式推展，從製作教科書、學習課程、辦分級檢定考試到產品設計等，讓藺草工藝的價值能滲入更多人的生活。

蕭博駿說，台灣藺草學會自109年起開辦檢定考，參加者已逾500人，有將近60人通過檢定，依級別成為種子教師，平均年齡39.7歲，和現在鎮上工藝師平均年紀72歲相較，在年齡上就已經下降一個世代。

此外，通過檢定或來上課的學員中，約有6%至7%並非台灣人，而是來自港、澳、日、韓、新加坡等不同國家，有人是嫁來台灣的新住民、有的到台灣念書求學，甚至專門安排來台進行一趟工藝之旅。

「我們不養一批接班人，我們種一整片文化土壤」台灣藺草學會表示，期望以教育制度為核心，結合社區、工藝與設計，打造一條文化永續的傳承路徑。

台灣藺草學會強調，這次獲獎是對幾十年來守著編織的老師傅們最溫暖的肯定，也是對台灣地方文化能量的國際認可，特別感謝文化部台灣工藝研究發展中心多年來的指導與陪伴，讓從田野出發的工藝教育能以設計語彙走向世界舞台。（編輯：陳清芳）1141112