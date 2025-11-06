創新寓教於樂扎根年輕世代 衛生局推桌遊解謎引導學生認知菸害

圖：高市衛生局舉辦《校園迷霧事件簿》教具發布會，盼讓讓青年在趣味中學習健康與法律觀念。（記者陳佳欣攝）

青少年為數位原生世代，傳統講述式宣導效果有限，高雄市衛生局為貼近學生族群，特別製作「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」菸害防制宣導教具，以校園故事為背景，讓學生成為故事的主角，化身偵探角色，透過推理解謎、合作闖關，揭開電子煙背後的真相，在趣味中學習健康與法律，打造健康無菸校園文化。

衛生局六日聯合教育局及毒品防制局等局處，舉辦「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」宣導教具記者會，展現跨局處攜手守護青少年健康的決心，衛生福利部國民健康署代表到場表達支持，並邀請深受學生喜愛的知名網紅「三個麻瓜」及「ＴＡＣＯ老師—墨力全開」共同解謎，氣氛相熱烈。

廣告 廣告

衛生局副局長王小星表示，除了紙菸、電子菸外，現在還有加熱菸，根據檢驗報告，所有的菸品有九成皆含尼古丁、甲醛、丙烯醛等有害物質，但電子煙卻以「新潮」、「無害」假象滲入校園，對青少年健康造成新的威脅，「但電子菸在我國就是違禁品」，使用它就是不對，供他人使用也一樣違法。

王小星提到，這次推出的「校園迷霧事件簿」菸害防制教具以「寓教於樂」為核心，融合校園故事、懸疑解謎與角色互動設計，引導學生主動學習破解菸害的真相，希望以多元創新的方式，打造「無菸」的健康城市。

衛福部國民健康署科長曾伯昌則呼籲，雖然電子菸使用率較去年低，但仍需長期關注，因為一支電子煙的煙彈中約含有四包紙菸的尼古丁量，會讓青年朋友成癮，小心危險就在你身邊！請以「不嘗試」、「不購買」、「不推薦」三不原則拒絕菸品的危害。

衛生局副局長王小星表示，「電子菸在我國就是違禁品」，使用它就是不對，供他人使用也一樣違法。(記者陳佳欣攝)

衛福部國民健康署科長曾伯昌呼籲，以「不嘗試」、「不購買」、「不推薦」三不原則拒絕菸品的危害。(記者陳佳欣攝)

衛生局說明，「校園迷霧事件簿」遊戲過程，每位玩家須蒐集線索、推理真相，揭開電子煙行銷的假象與法律風險，例如劇中「你一口、我一口」分享電子煙的情節，實際上已觸犯《菸害防制法》，提供者最高可處新臺幣二十五萬元罰鍰，吸食者也各自違法，最高可罰一萬元。

參加的學生表示，必須化身調查小組成員，透過線索卡、角色能力與互動任務，解開謎底，這十分有趣，是個燒腦又能學到知識的遊戲；左營高中主任教官翁豪將則回饋，這套教具不僅能活化課堂，還能促進學生自主學習與同儕討論，是極具教育潛力的教材。

圖：深受學生喜愛的知名網紅「三個麻瓜」，與學生進行桌遊解謎。（記者陳佳欣攝）