創新實踐家魏悌香帶你創造自我價值 練出卓越

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「今晚能不能加班？」、「週末能來公司一趟嗎？」、「這個任務雖然不在你職責範圍內，但能幫忙嗎？」。

這些在職場中再熟悉不過的對話，往往讓人陷入兩難：答應，擔心被無止境消耗；拒絕，又怕影響評價與前途。於是，近年「安靜離職（Quiet Quitting）」、「躺平」成了許多上班族的自我保護機制。

然而，在劃清界線之後，我們是否真的獲得了快樂？

蒲公英希望基金會創辦人魏悌香在新書《卓越是練出來的》中提出一個核心提問：當我們選擇「剛好合格」的人生，是否也同時放棄活得「豐盛」的權利？

成功軌道只有一條：日本經營之神的啟示

在充滿挑戰和競爭的職場環境裡，所謂登頂的關鍵是天賦還是運氣？事實上，成功並非止於外在成就，同時也是內在生命的成熟。

魏悌香在書中引用日本「經營之神」松下幸之助的名言：「一般人認為成功之路有許多種走法，但我認為只要是成功都有共同點。換句話說，一百位成功人士有一百種特色，但成功的軌道是差不多的。因此，嚴格說來，走向成功的道路其實只有一條。」

我們常以為成功是「倖存者偏差」，或是某種不可複製的特例。但透過深入分析古今中外無數卓越者的生命歷程，本書發現這條「唯一的道路」並非神秘不可測，而是由一系列具體的思維與行動所鋪成。

卓越的十大關鍵態度

作者魏悌香憑藉著數十年媒體經營與職場管理經驗，歸納整理出可執行的「卓越的十大關鍵態度」。這些不僅是職場升遷的秘笈，更是生命成熟的指標。魏悌香強調：「卓越不是一種天賦，而是一種習慣，是『練』出來的。」

別讓「瞎忙」消耗你的天賦！

從第一課【了解自己，創造自我價值】開始。一切的卓越都始於「自我認知」。

許多人迷失方向，是因為不知道自己是誰，擁有什麼獨特的能力，導致容易陷入「為了忙碌而忙碌」的迴圈，卻忽略職涯發展中最核心的基石：卓越者不是盲目模仿他人，而是深刻了解自己的長處與短處；了解自己，我們就能在工作中找到專屬的「戰場」。

為什麼你需要這本書？因為「方向」比「速度」重要

如果將職涯比喻為一場航行，許多關於成功的書籍教你如何「划得更快」，但《卓越是練出來的》首先問的卻是：「你的船要開去哪裡？」、「這艘船適合航行在什麼水域？」

若不先操練「了解自己」這門功課，後續的努力可能只是在錯誤的道路上狂奔。書中不僅有觀念的引導，更提供實際的操練指引，幫助讀者：

重新審視自己的性格、經歷與天賦

找出生命中不可妥協的優先次序

除去職場上「冒牌者症候群」的恐懼，活出自信

準備好改變了嗎？

當我們的生命開始改變，改變會有挫折，卻是必經之路。作者鼓勵，我們要對自己有信心，要學習運用內在的力量去突破和超越自我。就像有人努力戒除酗酒或3C成癮，剛開始跌跌撞撞，每一次掙扎後重新站立，就是勝利。

從《卓越是練出來的》開始，練習出一條專屬於自己的卓越人生道路吧。