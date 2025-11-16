創新廟宇文化 古老祭儀的當代演繹
艋舺青山宮延續百年祭典傳統，於廟埕展開熱鬧非凡的藝陣演出。（圖片來源/授權轉載自台北畫刊；下同；攝影／詹登貴）
香火鼎盛的殿堂、鑼鼓喧天的迎神賽會與熱絡的廟埕集市，交織成熱鬧生猛的人間煙火圖景，這正是台灣傳統信仰的魅力所在。如今，廟宇不僅是居民的信仰中心，更融合了年輕創新與數位服務，成為文化傳承與創意實踐的舞台，勾勒出宗教信仰既古老又當代的魅力。
文化創意融入傳統祭典
雲林科技大學台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆表示，廟宇文化的本質為「民俗」，連結著人群與市井生活，因此大眾的參與是傳統信仰存續的關鍵。然而隨著都市化發展，過去與住民關係緊密的廟宇，漸漸淡出年輕世代的日常，信眾的凋零與斷層，成了廟宇經營與文化傳承的隱憂。在此情況下，寺廟必須思考如何轉型，尋找融入現代生活的方式。
以即將於12月登場的艋舺青山宮靈安尊王暗訪暨遶境為例，屆時除了由青山宮八將團隨青山王出巡、威風凜凜的九呎神將跟著北管旋律邁步前行，還有真人藝閣車巡遊街頭。此外，也邀請日本伏木曳山祭交流演出，並於青山王誕辰前夕舉辦「萬華大鬧熱」活動，藉由音樂會、市集及地方歷史導覽等不同形式，拉近與年輕世代的距離，過去就曾以「艋舺有嘻哈」為主題，邀請饒舌歌手於廟街盛大開唱，展現跨越傳統與流行界限的新風貌。
而約莫每年5月舉辦的「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」，則以傳統祭典「迎城隍」為核心，同時加入文創元素，提高祭典文化在年輕世代的能見度。像是2022年與藝術家合作「城隍毛線廟」後，2025年亦聯手大稻埕在地時裝品牌，讓城隍爺穿上以回收布料訂製而成的「渡海軍官西裝」，響應永續時尚議題，並與在地糕餅老鋪李亭香合作推出「誕隍龜」禮盒、與台灣啤酒合作設計「天眼時開，酒駕禁止」包裝等，都是台灣宮廟慶典成功結合文化創意的案例。
謝瑞隆表示，他樂見傳統民間信仰與當代文創攜手合作，但也提醒廟宇文化不能缺少與在地社群的連結。他舉日本的「佐原大祭」為例，這項約有三百年歷史的地方祭典，至今仍是在地人共同參與的盛會，甚至有許多年輕人專程回鄉，在祭典中積極投入，顯示日本傳統寺社與信仰文化仍具強大的社區凝聚力，「如何深化廟宇與在地年輕人的連結，讓長輩和年輕世代都能在祭典中找到參與的位置，這是台灣廟宇轉型過程中值得思考的方向。」
霞海城隍爺換上時尚西裝、配戴聆聽信眾祈願的耳機，化身為走入當代的「西裝歐巴」。（圖／台北霞海城隍廟）
數位服務與現場體驗並行發展
除了賦予傳統祭儀新活力，許多廟宇也因應新世代需求，推出線上點燈、祈福及求籤等數位服務。像過年期間松山奉天宮便推出數位光明燈系統，讓信眾透過手機也能線上點燈，獲得心靈庇護與寄託。而松山慈祐宮則推出可繳納安太歲、點光明燈、添香油錢的ATM機台，並在收據印上籤詩，展現傳統信仰在數位時代的創新面貌。另外也設置多國語言導覽機及解籤服務，幫助外籍旅客了解台灣信仰文化。
謝瑞隆認為，雖然數位科技可提升服務便利性，但親身參與祭典或各類活動仍有其必要。他說明，現今大眾普遍將廟宇定義為祭祀場所，僅在參拜時才會造訪，但從歷史脈絡來看，廟宇也曾是教育、表演、詩社聚會的場域，更是地方文化的傳播中心，承載著多元的社會功能，「廟宇仍須回歸連結人群的本質，成為在地居民的聚會中心、認識地方文化的平台，甚至成為年輕人活動的場所。」
謝瑞隆舉例，通過環境教育場所認證的松山奉天宮便善用廟宇空間，結合傳統信仰、歷史文化及虎山的自然資源推動環境教育，同時規畫「天公藝廊」，與多所博物館合作舉辦過十餘場展覽，主題涵蓋歷史文物、南島神話及極地環境議題等多元面向，這些活動不僅呼應當代潮流，也延續廟宇的文化教育功能。
松山慈祐宮的四國語言導覽機，讓外國旅客也能了解台灣信仰文化。（攝影／蘇立坤）
祭儀變革回應環保永續
時下生活型態的轉變、環保意識的興起等，也影響人們參與信仰活動的方式，如何在維繫傳統信仰與當代生活間取得平衡，是廟宇轉型的另一大挑戰。
以焚香為例，在民間信仰的文化脈絡中，香火是人與神明溝通、連結的重要媒介，有其存在的意義，然而大量焚香卻會對空氣品質與人體健康造成影響，因此近十年來便有許多廟宇響應政府減金、減香、減炮等環保變革。例如台北行天宮於2014年首開全台廟宇先例禁止燒香，鼓勵信眾以虔敬的心香取代實香，艋舺龍山寺也逐步減爐、減香，並於2020年正式禁香，目前僅保留觀音爐，由廟方人員每日點香禮敬神明，延續傳統祭儀。謝瑞隆說明，廟宇與信眾也可改採環保香材或象徵性的焚香儀式，既能傳承祭祀精神與香道文化，也符合友善環境的趨勢，展現傳統信仰與時俱進的一面。
此外，傳統迎神廟會總以燃放大量鞭炮烘托熱鬧感，現今許多廟宇紛紛改以電子鞭炮或環保禮炮車替代，避免燃燒鞭炮所造成的煙塵、炮屑及空氣汙染，同時也降低噪音干擾，例如松山慈祐宮於進香和遶境時均使用電子鞭炮及禮炮車，讓傳統儀式與環保意識並行。
傳統廟宇文化的轉型，呈現了信仰文化的韌性與創新，即使媒介轉換，敬天祈福的精神仍在，並以更貼近新世代的步調與更具活力的樣貌，存續於城市的日常風景之中。
2025艋舺青山王祭
12/9（二）～12/11（四）
艋舺青山宮、艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、捷運西門站6號出口等地
文・Edith
攝影・詹登貴、蘇立坤、翁睿坤、楊彩成
圖・台北霞海城隍廟
本文轉載自《台北畫刊》。
