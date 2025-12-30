創新情感教育！台中家教中心工作坊 首創納入大學新生訓練

亞洲大學學生於課中分享，愛情三元素曲線。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市家庭教育中心與多所知名大學合作，舉辦「年輕世代情感工作坊」系列活動，八場活動參與超過三百八十人次；其中一場次首創全台納入大學新生訓練課程，最終場次匯聚來自北部、中部等共十一所大專院校學生報名參加，顯示青年族群對情感經營相關資源確有高度需求。

教育局長蔣偉民說，青年學子正處於人生價值觀形成的關鍵階段，從戀愛、伴侶關係到未來婚姻，需要充分理解與準備。

靜宜大學學生透過講師引導，填寫孤單指數量表。（記者徐義雄攝）

家庭教育中心以跨校合作方式推動情感教育，獲得學校及青年的肯定，已接獲三所院校學生社團主動洽談明年度合作計畫，大學圖書館邀請共同策劃專屬學生的「戀愛週」系列活動，顯示跨校合作機制逐步深化。

廣告 廣告

家庭教育中心說明，澄清綜合醫院劉金明院長居中促成，邀集中國醫藥大學、亞洲大學及靜宜大學等院級單位支持與重視，辦理八場次工作坊，學員涵蓋大一新生至博、碩士生，累計參與超過三百八十人次。

活動課程內容以引導學生重新思考情感界線與自我價值，學習在關係中進行更有效的溝通與表達，體會「先愛自己，再去愛他人」的重要性。

參與學生指出，原以為長時間課程會感到吃力，實際參與後卻因內容貼近生活、互動深入而全程投入。曾經歷情感挫折的學生表示，透過講師以實際案例引導，感受到被理解與療癒，不再孤單面對情感困境。