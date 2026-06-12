創新應用競賽 守護生命友善醫療職場

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今天(6/12)在台北慈濟醫院有一場創新應用競賽，由台北慈濟醫院、台灣護理資訊學會、台灣微軟共同主辦，集結醫學中心、區域醫院共18家、39組醫護人員參賽，透過資訊科技導入，讓第一線人員，針對臨床、行政方面著手，提升效率、降低人力成本，希望在面臨醫護缺工的狀況之下，減少工作壓力，建立更好職場環境，維持醫療品質。

「傳統步驟，非常繁瑣又複雜，可以看到我們單一個流程步驟，有可能會是需要十大步驟。」

從第一線護理人員角度出發，導入資訊工具，提升工作效率，台北慈濟醫院醫護團隊，透過行政管理平台，取代紙本作業，減少環境成本，只要一機在手，更能省下不少時間。

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台北慈濟醫院護理部督導 蔡碧雀：「2024年推 那現在目前大概全院護理部，所有的單位已經全部推行了，那幾乎都沒有紙本了，節省掉一百多分鐘，那可能就是從140幾個小時，變成50幾個小時 其實省很多，那同仁他們找儀器的時間，從150分鐘掉到45分鐘，其實也是省了很多，那這個大概就是在臨床上，對他們來講最幫忙的。」

創新應用競賽，由台北慈濟醫院、台灣護理資訊學會、台灣微軟共同主辦，集結醫學中心、區域醫院共18家、39組的醫療從業人員、腦力激盪。

台灣護理資訊學會理事長 周幸生：「科技導入護理的臨床工作，減化我們的護理流程，以及增加我們的工作的便利性，更提升我們的照護品質，那同時呢 培育人才，也是我們重要的工作項目，所以我們不斷的在辦理，初階的教育訓練 ，跟進階的教育訓練，甚至會配合時代的進步。」

近年醫護人力短缺，面對臨床照護、行政管理、醫療品質，都是挑戰，推動智慧醫療，善用數位工具輔助、解決痛點，成為各醫療院所，努力的方向。

台北慈濟醫院副院長 徐榮源：「要用很有效率還很安全，然後提升品質，另外 大家都知道人力很缺，這些資訊可以增加效率，然後減低人力的負荷。」

全台醫護人員，在守護患者的同時，身心靈也需要受到重視，期待透過彼此激盪，共同提升醫療創新。

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