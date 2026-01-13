創新教育銜接國際視野 印度姊妹校參訪吉安宜昌國中

教育的種子，在跨越國界的交流中萌芽、成長。花蓮縣吉安鄉宜昌國中校園洋溢著溫暖的異國情懷，鄉長游淑貞與宜昌國中校長梁仲志，帶領教育團隊全程陪同參與，熱烈歡迎遠從印度新德里而來的姊妹校拉姆賈斯國際學校（Ramjas International School）訪問團。這不僅是學術的匯流，更是開啟國際友誼與和平文化交流新里程碑。

活動現場，雙方學校交換紀念品象徵堅固情誼不間斷；游淑貞鄉長親手將色彩斑斕、承載著在地原民祝福的「阿美族情人袋」致贈給印度學校的校長 Richa Sharma及老師們（見圖）。這份禮物象徵著吉安土地的溫度，也代表國際情誼如情人袋的織紋般緊密交織。

廣告 廣告

游淑貞鄉長表示，行萬里路勝讀萬卷書，我們不只要讓孩子讀萬卷書，更要牽著他們的手走向世界。看到孩子們在交流中學會包容、學會欣賞彼此的異同，那份自信的眼神，就是我們推動國際教育最美好的回報。

回顧宜昌國中於二0二四年勇敢邁出步伐，成為全台首所與印度實體交流的國中。梁仲志校長細數這段歷程，眼中滿是喜悅與期待。他提到，因為有了吉安鄉公所的大力挹注與支持，孩子們才得以走出校園，銜接印度異國教育分享。這份難能可貴的閱歷，更成為學子競爭力的養分，今年宜中學生順利通過公費留美甄選，其關鍵優勢正是這份豐富的國際交流履歷。

為了迎接遠道而來的教育盟友，宜昌國中展現了多采多姿的教學成果。除了烘培體驗過程中，美味的麻糬和鳳梨酥，帶給喜愛甜食的印度師生味蕾驚喜；悠揚的管樂聲在校園迴盪，還有榮獲全縣特優的英語歌唱團隊精彩獻唱，剛勁有力的柔道演藝則讓印度師生驚嘆連連。

Richa Sharma 校長讚嘆道，宜中不僅重視外語學習，更在體育與藝能領域展現了驚人的韌性與卓越表現，這種「追求卓越」的精神令人深受感動。而兩位印度學生也在寄宿家庭充分感受到熱情接待，以及學校課程入班體驗英語及體育課，同學們相處融洽，並且收到許多溫馨小卡片，讓他們留下美好回憶。

教育的旅程沒有終點！吉安鄉公所永遠是學校最堅強的後盾！在不久後的一月底，宜昌國中的孩子們即將帶著鄉長的祝福，啟程前往日本北海道釧路町。游淑貞鄉長承諾，未來將持續開拓國際據點，讓更多花蓮的孩子站上更寬闊的舞台擁抱世界。