「創新書市 庄頭書展」各地持續展開！ 潤芽計畫、覆面書「全民大編輯」活動同步展開

圖說：「創新書市 庄頭書展」持續展開，豐富活動輪番登場，跟著書市一起走進各地日常。

【記者羅伯特/綜合報導】由文化部獎勵辦理實體書店串聯辦理的「創新書市 庄頭書展」，114年進入第3年，獲獎勵單位從去年9月到今年5月，帶著實體書店、出版社與在地社團，在社區、廟口、公園等全國各地的日常生活空間，結合地方特色與閱讀推廣活動，邀請您停下腳步、走近閱讀。

今年推出各6場次的實體推廣活動「潤芽計畫」與「全民大編輯」，透過與不同領域的合作，拓展閱讀的多元面貌。

即將登場的「全民大編輯」，從「看不見」的覆面書概念出發，進行一場愛書人之間的思想交流。民眾可至指定場次創新書市的「享讀福爾摩沙」攤位，將書市中購買的書籍，親手製作成覆面書，並交換現場展示的覆面書；事先線上報名的民眾，則可攜帶自己的書籍參與。事先報名或於現場購書參與活動者，皆可獲得限量紀念帆布袋，數量有限，送完為止。首場「全民大編輯」將於1月31日至2月1日在宜蘭市，由旅人書店的主辦「南門吉市：書的年貨大街」中登場，後續也將陸續走進屏東、新竹與花蓮等5場創新書市。

另一項同步展開的「潤芽計畫 學校ｘ庄頭共學站」，則邀請學校與社區共同參與書市的熱鬧。透過與在地國小、國中合作，讓學生實際參與策展並擔任攤主，分享他們眼中的書籍、地方與生活。首場「潤芽計畫」將於1月31日在高雄市大寮區，攜手初冊店「海岸田邊的兌夢人」主題書市展開，邀請鄰近學校合作，讓孩子介紹自己喜歡的書，分享對生活、對家鄉的觀察與想像。除此之外，民眾只要現場完成指定步驟，就能獲得活動貼紙包，將限量小禮物帶回家。除了本場次，「潤芽計畫」亦將於金門、澎湖、花蓮、南投、臺東共5場創新書市中辦理。

圖說：活動結合各地文化風貌，展現不一樣的書市，圖為頭分埔文化工作室（繫。本屋）所舉辦的「屏日曬書祭」。

文化部表示，「創新書市 庄頭書展」持續走進各地生活現場，希望讓閱讀不分年齡與背景，都能自在發生在日常之中。書市活動將持續進行至五月，歡迎民眾走進各地創新書市，感受閱讀帶來的樂趣，更多「創新書市 庄頭書展」相關資訊，請至「享讀福爾摩沙」官網（https://readtaiwan.moc.gov.tw/）或官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/readformosa/）查詢。