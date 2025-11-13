創新板再鬆綁！自11月17日起開放當沖交易 證交所:打造亞洲創新籌資平臺

證交所董事長林修銘表示，為打造資本市場成為「亞洲創新籌資平臺」，將陸續推出多項精進與配套措施。資料照，周永受攝



為配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，台灣證券交易所今天表示，積極打造資本市場成為「亞洲創新籌資平臺」，陸續推出多項精進與配套措施。首波措施為開放創新板股票可列入當沖交易標的，金管會已於11月13日發布令文（金管證交字第1140385177號），刪除創新板不得當沖的限制，並自11月17日起正式實施。

證交所指出，創新板自今年（114年）1月6日取消合格投資人制度以來，市場交易活絡度明顯提升。此次再進一步開放當沖交易，將使投資人可運用更多元交易工具，有助於強化創新板能見度與市場流動性，提升整體市場吸引力。

證交所強調，當沖交易屬中性交易工具，開放創新板股票當沖後，將使各板塊交易機制更趨平衡，並有助縮小買賣價差、促進市場良性循環。隨著流動性提升，預期可吸引更多法人與一般投資人參與，進而加速新創企業股票的流通，支持具成長潛力企業的發展，為資本市場注入更多動能與活力。

