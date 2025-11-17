創新板吉祥物登場 林修銘：3箭打造獨角獸孵育基地

（中央社記者曾仁凱台北17日電）配合金管會亞洲創新籌資平台推動計畫，希望打造台灣成為亞洲那斯達克，台灣證券交易所力推創新板（tib），今天推出IP吉祥物，證交所董事長林修銘表示，希望透過創新宣傳與大眾參與、提升市場競爭力與產業聚焦、對國際資本的戰略信號等3箭齊發，讓台灣成為獨角獸孵育基地。

證交所針對創新板推出多項鬆綁，繼今年1月6日取消合格投資人限制，另外開放創新板股票得列入當沖交易標的，也於今天正式生效。

證交所今天舉行創新板新篇章發表會，推出創新板IP吉祥物tibit獨角獸。林修銘表示，tibit獨角獸不只是吉祥物，背後承載台灣創新板三重堅定的戰略意圖。

證交所指出，首先透過tibit獨角獸強化創新板的宣傳與大眾參與，希望運用tibit這個易於理解的創新形象，將創新板複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與投資大眾的距離，推動對創新板的認識與關注度。

其次是提升市場競爭力與產業聚焦，tibit象徵創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，涵蓋半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等領域。將助力創新板引領具備核心優勢的前瞻產業公司，提升台灣資本市場的國際競爭力。

最後是對國際資本發出戰略信號，tibit作為獨角獸的標誌性象徵，向全球創投、私募和高成長企業明確傳遞，台灣具有堅實的政策支持與資本市場機會，創新板希望孕育、吸引、留住具有國際成長潛力的創新企業。

林修銘強調，創新板將以創造獨角獸孵育基地為核心使命，鎖定前瞻產業，加速推動台灣資本市場躍升至亞洲那斯達克的國際地位。（編輯：林家嫻）1141117