創新版可愛IP「獨角獸」誕生 新創走向國際

▲證交所今（17）日宣布創新板靈魂IP 「獨角獸tibit」可愛誕生。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 證交所在創新板推出3.0之際，今（17）日宣布創新板靈魂IP 「獨角獸tibit」可愛誕生！證交所董事長林修銘宣示，創新板將以tibit為精神象徵，以創造「獨角獸孵育基地」核心使命，鎖定前瞻產業，加速推動台灣資本市場躍升至亞洲那斯達克的國際地位。創新板結合這樣的元素，最容易讓企業與國人溝通，也更有利於與國際接軌。

林修銘表示，台灣創新板3.0的推出，接下來要讓創新板成為亞洲那斯達克，藉由這樣的IP、icon的呈現，獨角獸在國際上象徵創新的元素，tibit的紅色腳上還有一些電晶體的紋路，可以顯現出台灣元素，這是台灣創新板如何結合這樣的元素走向國際，「我覺得這樣的IP方式最容易讓企業跟國人做溝通，相對來講也有利於與國際接軌。」

林修銘指出，由於政府為台灣市場擘劃亞洲那斯達克、亞洲資產管理中心，讓台灣創新板有了更新的定位，也鬆綁了相關法規，這些都讓台灣的創新板注入了新的力量，今天tibit的產生，是這四年來努力孵化的創新園地，tibit誕生的今天代表過去這段努力的結果，也逐漸化成創新、更具體的元素，tibit的產生也象徵台灣創新板與數位最小元素的結合，利用tibit相關的特質及象徵，更易於與企業溝通、與投資者溝通，這就是tibit產生的元素。

他提到，tibit的化身基本上充滿著台灣及國際新創的元素，今天的誕生象徵著對國際的啟發，不只藉由這樣的一個IP向新創企業溝通，甚至利用tibit能夠向台灣，或者全世界所有對未來充滿著願景與希望的投資者，或是地球村的每一員，讓他們了解新創的重要，未來證交所將會陸續推動tibit帶領我們在亞洲的每個角落，或者是全球的每個角落，代表台灣創新板的精神，帶著鹹酥雞跟奶茶走向國際。

證交所指出，推出 tibit 獨角獸，背後承載著台灣創新板三重堅定的戰略意圖：

一、創新宣傳與大眾參與：透過tibit這個易於理解的創新形象，台灣創新板將複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與一般投資大眾的距離，推動對創新板的認識與關注度。

二、提升市場競爭力與產業聚焦：tibit象徵創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，涵蓋半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等關鍵領域。紅寶石獨角所代表的市場脈動感應系統，將助力創新板引領具備核心優勢的前瞻產業公司，提升台灣資本市場的國際競爭力。

三、對國際資本的戰略信號：tibit作為「獨角獸」的標誌性象徵，向全球創投、私募和高成長企業明確傳遞，台灣具有堅實的政策支持與資本市場機會，創新板希望孕育、吸引、留住具有國際成長潛力的創新企業。

