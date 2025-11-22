創新界奧斯卡獎落台灣！興采RePUra™讓複合紡織品真能「回收再生」

記者許雅惠／台北報導

全球百大科技研發獎於美西時間20日舉行頒獎典禮，經濟部支持的法人與新創團隊於現場合影。（圖／興采集團提供）

被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）今年於11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團攜手工研院共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術成功入選，讓台灣研發實力再度受到國際肯定！

這項技術結合興采在精密染整與塗佈的核心能力，進一步打造全新循環再生薄膜RePUra™，解決過去複合紡織品難以回收的產業痛點。興采實業董事長陳國欽表示：「RePUra™是台灣材料科技的重要里程碑，我們以創新方法解決困擾全球多年的回收難題，讓複合功能性紡織品真正具備循環性。」

興采指出，RePUra™採用先進化學解聚與再聚製程，能將混合廢棄紡織品轉化為防水、透濕、低碳、無氟的聚氨酯薄膜，不需拆解或脫色，大幅簡化回收流程，資源再利用率大幅提升。這項技術還能依需求調整配方，滿足不同規格布料的功能需求，建立完整的「Textile-to-Textile」循環模式，讓複合布料不再被焚化或掩埋，真正走向永續。

此外，興采具備從膜材開發、複合加工、染整到成衣的垂直整合能力，是全球第一個針對複雜複合紡織品提供完整回收方案的專利技術。這次能登上全球百大研發創新榜，不僅肯定了台灣在循環經濟與材料創新的努力，也將激勵團隊持續在環境永續與產業價值創造上精進。

R&D 100 Awards自1963年創立以來，致力表揚具備產業應用潛力與創新影響力的研發成果，涵蓋能源、生醫、人工智慧、材料等領域，是全球研發界最具指標性的獎項之一。

