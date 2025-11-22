「創新界奧斯卡」全球百大科技研發獎揭曉 興采、工研院專利技術脫穎而出
被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），年度頒獎典禮於2025年11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團與工研院共同合作研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術脫穎而出，成功入選全球百大研發創新，展現臺灣在材料與環保技術領域的無可取代的研發能量。
本次獲獎Circu-Texfilm技術進一步結合興采集團在精密染整與塗佈應用的核心能力，可應用於開發全新的循環再生薄膜技術RePUra™，為複合紡織品難以回收的產業痛點帶來突破性的解方。這項榮譽不僅象徵臺灣在循環材料創新上獲得國際肯定，也彰顯興采在永續紡織品及專利技術應用領域上不斷深耕研發的展現。興采實業董事長陳國欽表示：「RePUra™ 是台灣材料科技的重要里程碑，我們以創新方法解決困擾全球多年的回收難題，讓複合功能性紡織品真正具備循環性。」
興采集團指出，興采 RePUra™ 技術開啟真正的「循環再生」可能。RePUra™ 採用先進的化學解聚與再聚製程，能直接將混合廢棄紡織品，轉化為具有優異防水、透濕、低碳、無氟特性的聚氨酯 （PU）薄膜。這項創新無需額外拆解或脫色，大幅簡化了傳統回收步驟，顯著提升了資源再利用率。此回收薄膜不僅能依需求調整配方，滿足不同規格機能布料的性能要求，更建立起完整的 Textile-to-Textile（紡織品到紡織品） 同級循環模式，為終止複合布料被焚化或掩埋的命運，提供了最關鍵的永續解方。
興采集團指出，興采擁有從膜材開發、複合加工、染整到成衣的完整垂直整合能力，該技術結合興采集團精密染色塗層應用，可開發出最新的永續回收技術「RePUra™」薄膜，為世界上第一個針對複雜複合紡織品（如富含 PU、聚酯纖維、彈性纖維的複合廢料）提供「從廢棄紡織到紡織品」回收解決方案的專利技術。
興采集團表示，此次榮登百大創新榜單，是對臺灣推動循環經濟與材料創新的肯定，也將激勵團隊持續在材料研發與環境永續上不斷精進，為產業創造更多價值。興采將持續深化國際合作，發揮臺灣研發實力與全球影響力，實現循環經濟的新篇章。
R&D 100 Awards自1963年創立以來，致力於表揚具備產業應用潛力與創新影響力的研發成果。歷年得獎名單涵蓋能源、生醫、人工智慧、材料等領域，是全球研發界最具指標性的獎項之一。
更多鏡週刊報導
台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
KTV4男玩「推筒子」遭臨檢 打包蛋糕進警局開同學會
偷拍裸照貼擋風玻璃嗆女友「妳不會在意吧」 渣男嘴賤下場慘了
其他人也在看
把握黃金週末搶曝光 高市4綠委拚版面行程滿
民進黨高雄市長黨內初選各界關注！時程逐漸逼近，週末成為兵家必爭黃金時段，各路人馬行程滿檔，陳其邁市政行程彩繪輕軌車廂，邱議瑩也來了，直言活動多真的有夠忙。林岱樺則是在旗山展開大造勢，許智傑選在今（22）日成立雄中智庫後援會，賴瑞隆雖沒有公開行程，也在臉書PO出介紹鴨肉美食影片搶版面。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
英超賽事分析》布萊頓主場出戰小蜜蜂 客隊防守反擊可期
比賽時間：11月22日23:00比賽分析：布萊頓本賽季整體波動不小，聯賽中曾出現幾場精彩勝利，但不穩定性仍值得警惕。他們最近七輪英超只輸過一次，近期防守有所回穩。主帥的戰術傾向是控球與組織出球，邊路與中場運轉是他們的強項。加上球隊本季在主場表現不差，有機會佔據比賽主導節奏。可是布萊頓在效率端仍有隱憂，他們攻擊端雖創造不少機會，但破門能力並非每場都穩定。布倫特福德近期客場成績整體不理想，對布萊頓的交鋒歷史，他們曾多次在作客時表現掙扎。 不過他們近期展現出頗強的反擊能力。前鋒蒂亞戈（Igor Thiago）在近期比賽中威脅明顯，是球隊破門的重要武器。布倫特福德本季的作客策略較為務實，他們願意放球權給對手，但同時保留反擊破門機會。盤口分析：本場盤口從布萊頓讓0.75球起步，後續降到半球盤，結合兩隊近況屬於合理的變動範圍。本場布倫特福德在這樣的盤勢下，更有利保持不敗。足彩神釣手推薦：布倫特福德 +0.5想了解更多專業運彩分析與投注策略？立即訂閱 PressPlay《足彩神釣手》專欄，掌握最新賽事動態與投注技巧！更多新聞推薦• 更多》足球最新報導麗台運動報 ・ 17 小時前
立院三讀「直轄市固定3副市長」 蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事
將參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，不滿藍白修「地方制度法」，幫台北市副市長李四川解套選新北，開轟在野「因人設事」。對此，接班現任市長侯友宜呼聲高的副市長劉和然，出面強調，沒有「李四川條款」的問題，民眾黨主席黃國昌也口徑一致，聲稱綠營的批評，對李四川並不公平。 #新北市長#蘇巧慧#李四川東森新聞影音 ・ 10 小時前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 19 小時前
歐洲歡迎台灣去！ 林佳龍點出關鍵：保密、共管中共報復、找到共同利益
在蕭美琴副總統日前成功突破中國封鎖，順利在歐洲議會舉行的IPAC年會演講後，隨後前總統蔡英文訪問德國，台灣與歐洲的關係熱度升高，外交部長林佳龍於今天（11/22）播出的網路節目專訪中表示，歐洲其實很歡迎台灣訪問，但過程中要高度保密，並要在建立互信讓雙方能「共管」中共報復，且能找出共同利益。太報 ・ 9 小時前
國家運動產業發展中心召開首屆董事會 李洋頒發聘函期許跨域創新
為推動國內運動產業升級，「國家運動產業發展中心設置條例」已於今年 1 月 24 日經總統公布，並由行政院核定自 10 月 1 日起正式施行。該中心首屆董事長由工業技術研究院服務系統科技中心執行長鄭仁傑擔任。中心於昨（21日）召開第一次董事暨監事聯席會議，運動部部長李洋親臨現場頒發聘函，期許透過專業團隊的運作，加速建立跨部會協力機制，完善運動產業生態系。鏡報 ・ 23 小時前
桃市松柏長青大學成果發表暨結業典禮 1500人與會溫馨登場
記者陳華興／桃園報導 桃園市松柏長青大學第五十四期成果發表暨結業典禮，於二十二日在桃…中華日報 ・ 13 小時前
黑豹旗》藍色旋風！ 大溪高中完封對手挺進8強
中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，大溪高中靠徐少樺先發5局無失分好投領軍下，加上打線發揮，全場敲出10支安打蠶食分數，最終就以5：0擊敗稻江商職挺進8強。大溪在預賽以13：0只花5局「扣倒」南山中學，64強賽以1：0完封勝成德中學，32強以3：1扳倒花蓮體中，今天再以5：0完封勝稻江商職晉級8強，自由時報 ・ 20 小時前
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮EBC東森新聞 ・ 14 小時前
金馬62／陳玉勳《大濛》奪最佳劇情片 包辦4獎項成本屆大贏家
第62屆金馬獎壓軸揭曉的「最佳劇情片」，最終由陳玉勳導演新作《大濛》獲獎。共入圍11獎項的《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等獎項，共抱回4座金馬堪稱本屆最大贏家。公視新聞網 ・ 8 小時前
解開天皇祕密的70個問題
揭秘日本皇室理財團隊陣容 銀行高層為天皇操盤賺進天文數字在多數日本民眾的印象中，信傳媒 ・ 16 小時前
"鞋帶"捲手扶梯害摔飛! 女控百貨不處理至今走路仍跛
生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「當時我的鞋帶是完好不是掉的，它是（鞋帶）捲進去，（鞋帶）是這樣拉扯，然後整個這樣脫離我的腳，而這樣飛出去。」整個人全身往前撲，民眾林小姐還原在百貨公司跌倒當下的狀況，事發至今，快一個月了，膝蓋上的瘀青還是很嚴重，走路也得依靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「我的鞋子飛出去，我人才整個飛撲出去，到現在他們都從來沒有主動打一通電話，樓管甚至還講說，現在誰對誰錯都不知道，然後說他有看監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己（摔倒），我後來才生氣，講說我也不是碰瓷啊。」林小姐還原跌倒當天過程，因鞋帶捲進手扶梯，整個人往前摔傷（圖／民視新聞）林小姐越講越氣，當時參加百貨公司週年慶預購會，在東區百貨3樓手扶梯，發生悲劇，11月4日下午1點多，因為下扶梯時，鞋帶捲入手扶梯而摔傷，嘴唇流血，下巴、腳膝蓋嚴重瘀青，雖然現場工作人員跟醫護有上前詢問，協助包紮，也有問要不要送醫？但林小姐抱怨事後就不聞不問，得靠自己自力救濟，只好投訴到市府信箱，討公道。當事受傷民眾林小姐：「因為我那時候並不覺得非常的疼痛，但是回到家已經是第二天，就覺得非常疼痛，所以我第二天就去跑各科就醫，我受傷的部分就是雙肩前面，跟前腹部都挫傷。」對此，百貨業者解釋，第一時間，主管就有立即處理，顧客就醫後，也初步要求相關的醫療費用、及交通費，甚至連續幾天致電慰問，並致贈慰問禮，手扶梯經過檢視，都是正常運作，但林小姐對於百貨的態度，還是難以接受。林小姐怒控，百貨業者事後態度不聞不問（圖／民視新聞）畢竟摔傷的是自己，真的很痛，而且9月份才剛買的聯名鞋款，直接髒掉，加上事後詢問保險理賠，還被回這個算不算意外，要等審案件才知道，遭到果斷拒絕，保經專家推估，應該是公共意外責任險卡關。聲源：保經公司業務副總程睿紳（非當事保險公司）：「公共意外責任險，是屬於針對人身受傷跟財務損失，兩個部分都可以來求償，它最主要（受理理賠）是來自於廠商的前提，是否有因為他的疏漏過失，而引發的行為，公共意外責任險才會啟動。」現在問題可能卡在廠商不覺得他們的手扶梯有問題，如果是民眾個人的商業保險，有意外險就能賠償，年底到了，外出人多，搭手扶梯時真的得留意，尤其現在的鞋款，一雙鞋子上，鞋帶叮叮咚咚、有時候又不只一條，長度太長，或鞋款太軟，都可能被捲進縫隙，好險這次是往前撲，萬一頭髮也遭殃，傷勢恐怕就不只這樣。原文出處：「鞋帶」捲手扶梯害摔飛 女控百貨不處理至今走路仍跛 更多民視新聞報導台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一電翻台中市府！究責新光三越氣爆 監院轟：缺乏警覺性及專業敏感度普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬民視影音 ・ 14 小時前
楊宗緯宣布提告！二度發聲不滿被抹黑是惡鄰
47歲「星光一班」歌手楊宗緯今年8月傳出在大陸表演時不慎摔落舞台，他因此暫停工作、回台灣休養，近日卻傳出被鄰居爆料行為乖張、占用公用空間，讓左鄰右舍不滿。對此，楊宗緯昨(20日)二度發聲，曬出報案證明單宣布要提告。中時新聞網 ・ 1 天前
桃園龍潭千人健走 鼓勵市民每日萬步促進健康
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政二十二日出席「一一四年桃園市龍潭區千人健走活動」…中華日報 ・ 13 小時前
交部補助3.6億! 苗縣「南橫公路」苑裡段拓寬工程標出
素有苗栗縣「南橫公路」之稱的140縣道，西起苑裡鎮西濱快速道路口，東至卓蘭鎮白布帆地區，是苗栗縣南端主要幹線，位於苑裡鎮路段因部分與台中市工業區相鄰，且鄰近國道3號苑裡交流道，車流量大地方期盼拓寬，經交通部核定3.6億補助，苗縣交通工務處指出，工程案已標出，預計農曆春節後開工。自由時報 ・ 14 小時前
甩開滅村危機變身金牌農村 在地業者借半公頃地助擴大食農教育規模
雲林縣古坑鄉華南社區推動食農教育導覽逾10年，躲過滅村危機，變為金牌農村，不過導覽人數增加，社區欲擴大規模，在地業者廖鴻瑞得知後無償借出0.5公頃土地讓其規劃為「華南食農教育推廣園區」，已正式啟用。社區督導賴雅玫表示，此地除可遠眺雲嘉美景，也讓食農教育推廣更增添助力。自由時報 ・ 16 小時前
揪打牌注意！ 好友聚會恐成賭博 「場地」選擇是關鍵
打麻將、打牌是許多人喜愛的休閒活動，但究竟何時會從單純娛樂變成違法賭博？這界線往往讓人感到困惑。專家解釋，賭博罪的成立關鍵在於「場地性質」。若在公共空間或公眾可進入的場所進行，可能涉及賭博罪；而在私人住家或民宿打牌，除非開放給不特定人士進入，否則難以構成違法。此外，打牌時收取的「清潔費」、「水電費」等名目費用，在某些情況下可能被視為「抽頭金」，增加觸法風險。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
延續岡山氣勢 林岱樺旗山造勢萬人湧進
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺22日前往旗山舉辦造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入2萬人參加。品觀點 ・ 11 小時前
一家四口度假期間離奇身亡！疑農藥中毒 11人遭逮捕
一家四口度假期間離奇身亡！疑農藥中毒 11人遭逮捕EBC東森新聞 ・ 1 天前
柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，交保後行事相當低調。不過，民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷在社群發布柯的背影照，地點疑似就在民進黨中央黨所在的台玻大樓。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日說，張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓，柯文哲有他工作的空間。至於明年地方選舉柯有給甚麼意見，黃則說講也講不完，可能講兩個小時都不一定講得完整。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前